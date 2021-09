Japanischer Generalkonsul plant Zusammenarbeit mit Pfeffenhausen

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Japan und Bayern könnte künftig noch weiter ausgebaut werden. Das geht aus einem Treffen des japanischen Generalkonsuls Nobutaka Maekawa und dem niederbayerischen Regierungspräsidenten Rainer Haselbeck in Landshut hervor. Ein besonderes Augenmerk richtete Japans Generalkonsul auf ein jüngst beschlossenes Großprojekt: das nationale Wasserstoffzentrum.

Wasserstofflösungen aus Niederbayern

Das Zentrum soll in den nächsten Jahren in Pfeffenhausen im Landkreis Landshut entstehen. Der Forschungsstandort wird sich mit Wasserstofflösungen im Mobilitätsbereich befassen. Neue Erkenntnisse sollen dann mit Unternehmen aus der Region und Start-Ups in der Praxis zur Anwendung kommen.

Regierungspräsident Haselbeck erklärte, er werde den Kontakt zu den Projektverantwortlichen in Pfeffenhausen herstellen. Damit soll der Weg für eine Zusammenarbeit mit japanischen Firmen geebnet werden.

Japan bereits in Niederbayern vertreten

Rund 450 Firmen aus Japan haben sich bereits in Bayern angesiedelt, darunter auch der Werkzeugmaschinenhersteller Amada, der eine Niederlassung in Eching bei Landshut unterhält. Schon bei dieser Standortwahl seien potentielle Kunden und die Innovationskraft der Region ausschlaggebend gewesen. "Dies unterstreicht nicht zuletzt auch die Wirtschaftskraft unseres Regierungsbezirks und die Qualifikation unserer niederbayerischen Betriebe als Partner für weltweit agierende japanische Unternehmen", sagte Haselbeck.