Japanische Tonkunst im oberfränkischen Garten

Um aus einem Tonklumpen Kunstobjekte zu gestalten, braucht es nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch Glück. Und das bedeutet Raku auch übersetzt. Vor drei Jahren hat Thomas Messingschlager Raku im Internet per Zufall für sich entdeckt, seitdem wird im Keller in Effeltrich ordentlich geformt und geknetet, das Arbeiten mit Ton entspannt den 56-jährigen Maschinenbautechniker.

Ton schmort im 1.000 Grad heißen Gasofen

Das Spannende an Raku sei, dass man nie wisse, was dabei herauskommt, sagt Messingschlager. Auch er könne nie sagen, ob er genau das Teil, das er am Ende aus dem Gasofen holt, noch einmal herstellen kann. Auf 1.000 Grad muss der selbstgebaute Ofen erhitzt werden, damit die Glasur auf den Objekten schmilzt. Mindestens 30 Minuten braucht der Brennvorgang.

Gefüllte Sprünge sorgen für Raku-Optik

Beim Herausnehmen springt die Glasur durch den Temperaturschock. Organisches Material wie Stroh und Sägespäne sollen in die Rillen einbrennen und für die typische Raku-Optik sorgen. Rund 150 Objekte hat Messingschlager inzwischen schon geformt. Egal ob Vasen, Schalen oder Pferde – es sind alles Unikate.