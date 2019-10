Japaner gewinnt Kissinger KlavierOlymp

Tomoki Sakata heißt der Sieger des 17. Kissinger KlavierOlymps. Das gab der künstlerische Leiter Dr. Tilman Schlömp im Namen der Jury nach dem Finalkonzert am Sonntag bekannt. Der 26-jährige Pianist aus Japan überzeugte die Jury mit der besten Beethoven-Interpretation.

Finalkonzert wird Anfang 2020 auf BR-Klassik ausgestrahlt

Die 22-jährige Tiffany Poon aus Hong Kong wurde der zweite Preis zuerkannt. Die Jury beeindruckte ihre betörende Klangsinnlichkeit bei Chopin. Der dritte Preis ging an den 18-jährigen Robert Neumann aus Deutschland. Die plastisch herausgearbeiteten Charaktere bei Prokofiew waren für die Jury entscheidend. Im fast ausverkauften Rossini-Saal des Kissinger Arkadenbaus stimmten diejenigen Besucher, die alle Konzerte gebucht hatten, für Tomoki Sakata als Gewinner des Publikumspreises. Das Finalkonzert des KlavierOlymps wurde vom Bayerischen Rundfunk mitgeschnitten und wird Anfang 2020 in der Sendung On stage auf BR-Klassik ausgestrahlt.

Sieger tritt beim nächsten Kissinger Sommer mit Orchester auf

Der 17. Kissinger KlavierOlymp konnte mit 1.100 verkauften Tickets den Verkaufsrekord von 2018 brechen. Der Klavierwettbewerb begeisterte sein Publikum mit sechs starken Kandidaten im Alter zwischen 18 und 26 Jahren aus China, Deutschland, Japan und Lettland. Alle sechs Teilnehmer werden zum Kissinger Sommer 2020 eingeladen. Sieger Tomoki Sakata wird am 18. Juli 2020 gemeinsam mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn unter der Leitung von François-Frédéric Guy auftreten.