Janecek: "Lützerath am Ende Erfolg für Klimaschutz"

"Ich glaube, dass Lützerath am Ende sogar ein Erfolg ist, weil wir den Kohleausstieg um acht Jahre vorziehen." Das sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Dieter Janecek, am BR-Sonntags-Stammtisch. Auf Nachfrage, wofür Lützerath ein Erfolg sei, sagte Janecek: "Für dieses Land, für den Klimaschutz und letztlich auch die Aufgabe von RWE, deren Geschäft nach 2030 weg ist."

Hintergrund ist der Kompromiss seiner Partei mit RWE, den Braunkohletagebau im Rheinischen Revier bis 2030 zu beenden und den Erhalt von fünf anderen Dörfern zu sichern, wenn RWE im Gegenzug die Kohle unter Lützerath abbaggern darf. Bisher war der Kohleausstieg im Rheinischen Revier auf 2038 datiert. Zusätzlich muss RWE ab 2030 noch stärker in erneuerbare Energien investieren.

Janecek: "1,5-Grad-Ziel entscheidet sich nicht in Lützerath"

Für Janecek ist Lützerath fälschlicherweise zum Symbol für den Kampf gegen den Klimawandel geworden. "Es ist nicht das 1,5-Grad-Ziel, was sich in Lützerath entscheidet. Entschieden wird das bei den erneuerbaren Energien, beim vorgezogenen Kohleausstieg und bei weltweiten Initiativen", so Janecek.

Allerdings gab Janecek auch zu, dass die Räumung Lützeraths eine Belastung für die Grünen sei und seiner Partei schwerfalle. Trotzdem sei die Kohle unter Lützerath notwendig, um die Energiekrise zu bewältigen, so Janecek. Dieses Argument ist hochumstritten. So behaupten verschiedene Studien, unter anderem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das Gegenteil. Demnach sei die Kohle unter Lützerath nicht notwendig, um die Energiesicherheit in Deutschland zu erhalten.

Kein Kommentar zu möglichem Lambrecht-Rücktritt

Ein weiteres Thema am BR-Sonntags-Stammtisch waren die Spekulationen um einen möglichen Rücktritt von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Dazu äußerte sich Janecek zurückhaltend. Er selbst kenne die Gerüchte nur aus den Medien und halte sich als Koalitionspartner zurück. Gleichzeitig forderte Janecek weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, ohne diese konkret zu benennen.

Kabarettist Springer: "Mit Putin kann man nicht verhandeln"

Unterstützung bekam er dabei vom Kabarettisten Christian Springer, der Waffenlieferungen an die Ukraine explizit befürwortet. In diesem Zusammenhang forderte Springer mehr Kommunikation seitens der Bundesregierung: "Die Politik muss mehr mit der Bevölkerung sprechen: Eine Atommacht hat ein friedliches Land überfallen. Wir müssen uns als Europäer wehren und dürfen nicht erlauben, dass so etwas passiert." In Putins Doktorarbeit habe er selbst geschrieben, dass Russlands fossile Energiereserven als Druckmittel eingesetzt werden könnten. "Die Doktorarbeit hätte man mal früher lesen müssen", so Springer. Für ihn ist klar: "Mit Putin kann man nicht verhandeln."

Der Braunkohle-Kompromiss der Grünen und deren Forderung nach weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine: Diese Themen boten am BR-Sonntags-Stammtisch Anlass dazu, um über die grundsätzliche Entwicklung der Grünen seit ihrer Gründung 1980 als pazifistische und ökologische Partei zu diskutieren.

Politikwissenschaftlerin Münch: Aktuelle Entwicklung der Grünen "kommt bei Wählern gut an"

Die Direktorin der Politischen Akademie in Tutzing, Ursula Münch, ging dabei auf die Frage ein, ob innerhalb der Grünen eine Abspaltung von Klimaaktivisten drohe, die die Entwicklung der Partei kritisch sehen. "Wenn die Klimaaktivistin Luisa Neubauer bei den Grünen austreten und eine neue Partei gründen würde, könnte sich etwas bewegen", so Münch. Gleichzeitig gab sie zu bedenken, dass die Partei "Klimaliste" in Baden-Württemberg nicht viel erreicht habe und die aktuelle Entwicklung der Grünen bei vielen Wählern gut ankomme.

Allerdings sinken im aktuellen Bayern-Trend die Kompetenzwerte der Grünen bei Umwelt- und Klimapolitik: Nur noch 39 Prozent sprechen den Grünen dabei Kompetenz zu – vor vier Jahren waren es im Bayern-Trend noch 61 Prozent.