Jandelsbrunn: Holzrohbau durch Feuer komplett zerstört

Im Jandelsbrunner Ortsteil Wollaberg (Lkr. Freyung-Grafenau) ist ein fast fertiger Holz-Rohbau eines Bungalows durch ein Feuer zerstört worden. Das Gebäude brannte Mittwoch Abend vollständig aus, verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, so das Polizeipräsidium Niederbayern.

Fast fertiggestellter Rohbau völlig ausgebrannt

Gegen 20.45 Uhr wurde demnach die Integrierte Leitstelle in Passau verständigt, dass es in Jandelsbrunn/Wollaberg brenne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bungalow bereits lichterloh in Flammen. Es handelt sich dabei um einen einstöckigen Rohbau in Holzständerbauweise, der schon fast fertiggestellt war.Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Vor Ort nahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kripo Passau ihre Ermittlungen auf.