Jakob-Riedinger-Haus für Erwachsene mit Behinderung in Würzburg

Der unterfränkische Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel (CSU) hat am Donnerstag das Menschenrecht auf eine würdige Unterbringung von erwachsenen Menschen mit einer Behinderung betont. "In den wesentlichen Dingen des Lebens sind sich alle Menschen überall auf der Welt gleich", sagte er bei der Einweihung des neu errichteten Jakob-Riedinger-Hauses. Die Einrichtung des Bezirks im Würzburger Stadtteil Heuchelhof ist das neue Zuhause für etwa 60 Erwachsene mit einer körperlichen Behinderung. Dotzel sagte, er sei sich sicher, dass das neue Haus – ein Wohn- und Pflegeheim – "noch viel mehr" als nur ein gutes Dach über dem Kopf biete. Eingezogen waren die ersten Bewohner bereits Ende 2020 – wegen der Corona-Pandemie war damals kein Festakt möglich.

Auf Vielseitigkeit hin angelegt

Das neue Jakob-Riedinger-Haus sei als dreigliedriger Bau konzipiert, sagte Dotzel: Zum einen leben dort Menschen, die im Rahmen der Eingliederungshilfe eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung besuchen. Zum anderen leben dort auch Menschen mit einer Körperbehinderung, die nicht mehr - weil etwa im Seniorenalter - oder gar nicht in einer Werkstatt zur Arbeit gehen.

Namensgeber ist der Gründer der Vorgänger-Einrichtung

Benannt ist die Einrichtung nach Jakob Riedinger, der die Vorgänger-Einrichtung im Jahr 1917 als neues Zuhause für die aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrten Kriegsversehrten errichtet hatte. Das neue Haus ersetzt den über 100 Jahre alten Vorgängerbau im Stadtteil Frauenland. Dem Bezirk zufolge hat es eine "einmalige Lage" am Heuchelhof: In der direkten Nachbarschaft zur Dr.-Karl-Kroiß-Förderschule und der Jugendbildungsstätte des Bezirks, zu Wohnbaugebieten und Nahversorgung sei der neue Standort "ideal für die Inklusion", so der Bezirk.