Jahrzehntelanger Widerstand gegen den Donauausbau - und jetzt?

Es ist der 16. Oktober 1991, als der damalige Wirtschaftsminister August Lang (CSU) beim Wirtschaftssymposium in Passau den Staustufenbau der bayerischen Donau vollenden will. Der damalige Rhein-Main-Donau AG Chef Konrad Weckerle lockt mit einer Investition von fünf Milliarden D-Mark. Als Reaktion darauf ruft der Kreisvorsitzende des Bund Naturschutzes (BN) in Deggendorf, Ludwig Daas, zur Gründung einer Bürgerreaktion "Rettet die Donau" auf.

Der Protest gegen das Vorhaben, die Donau mit Staustufen auszubauen, war damit geboren. Der Fluss solle natürlich und lebendig bleiben - mit Staustufen unmöglich, so der Tenor beim BN.

Protest für natürliche und lebendige Donau

Der Widerstand wird immer größer, Bauern, Bürger und Vereine schließen sich an. Als Gegenveranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Passau findet 1992 in der Deggendorfer Stadthalle der erste Umwelt-Aschermittwoch vor über 1.000 Teilnehmern statt. Im selben Jahr protestiert die Jugendgruppe des Bund Naturschutzes mit einer ersten Schlauchbootfahrt von Straubing nach Passau. Unter der Autobahnbrücke in Deggendorf feiern sie das Festival "Kanal Fatal" - in Passau wird ein Protestzug gegen die Staustufenpläne veranstaltet.

Abt von Niederalteich als "Schutzpratron der freien Donau"

1994 gründet sich der ökumenische Aktionskreis "Lebendige Donau". In Niederalteich (Lkr. Deggendorf) soll ein Jahr darauf ein Donaukreuz als Hoffnungszeichen und Mahnmal errichtet werden. Als "Schutzpatron der freien Donau" wird der frühere Abt der Benediktinerabtei in Niederalteich bezeichnet: Emmanuel Jungclaussen. Er ist für viele Gegner des Donauausbaus ein Verbündeter. Jährlich kommen Gläubige an den Fluss zu Jungclaussens Donau-Segnungen. Die Donau - für Jungclaussen Symbol der Schöpfung. Im November 2008 erhält der Abt für sein Engagement den Bayerischen Naturschutzpreis.

In den kommenden Jahren finden weitere Donaukongresse und Donau-Großdemos mit über 1.000 Teilnehmern und Bauern-Protestwagen statt. Unterschriften werden gegen die Staustufen-Pläne im Rahmen des Donauausbaus gesammelt.

Beschluss Donauausbau - und jetzt?

Nach Jahrzehnten hat man sich jetzt auf einen sanften, naturnahen Donauausbau (Variante A) ohne Staustufen geeinigt. Georg Kestel vom Bund Naturschutz (BN) in Deggendorf kann sich zwar mit der Variante A abfinden, aber:

"Es ist ein erheblicher Eingriff in den Fluss. Wir haben ein bisschen etwas erreicht - ökologisch ist an vielen Stellen etwas verbessert worden. Viele Tiefstellen im Fluss konnte man erhalten. An manchen Stellen ist die Flussregulierung naturnäher geworden. Ganz zufrieden sind wir aber nicht: Auch die restlichen flussregulierenden Maßnahmen hätte man naturnäher machen können. Wir hätten uns mehr auf den Fluss konzentriert: Die ganzen Steinufer, die vor Jahrzehnten angelegt worden sind, könnte man rückbauen, man könnte dem Fluss mehr Dynamik, mehr Kiesufer geben - das halten wir für sinnvoller." Georg Kestel, Bund Naturschutz Deggendorf

Sanfter Donauausbau schützt Tiere

Dankbar ist Kestel aber, dass es keine Staustufen in der Donau geben wird, dass der Fluss frei fließen kann: "Die Qualität, die wir jetzt haben, können wir erhalten." So werden mit dem sanften Donauausbau ohne Staustufen unter anderem Fischbestände, die Kiesufer für das Ablaichen benötigen, geschützt. Auch die Donau-Kahnschnecke verliert mit dem sanften Donauausbau ihr Gebiet am Kiesufer nicht, so Kestel: "Mit Staustufe wären ihre Lebensräume zerstört worden."

Bund Naturschutz zufrieden mit eigener Leistung

Kestel hat ein ganzes Zimmer voller Ordner, hat über die Jahre hinweg alle Beschlüsse, Demonstrationen und Zeitungsartikel zum Donauausbau dokumentiert. Naturschützer, Anwohner und Bürger haben sich immer wieder gegen den Donauausbau mit Staustufen gewehrt. "Es war eine sehr intensive und spannende Zeit, weil man sehen konnte, wie Bürger in einer Region sich organisieren können und damit etwas erreichen können", resümiert Kestel die vergangenen Jahre.

Am Anfang der Diskussionen um den Donauausbau haben viele Menschen zu Kestel gesagt: "Ihr habt keine Chance, die Staustufen kommen." Nach "intensivem Einsatz", wie Kestel es nennt, haben sie doch etwas bewirkt. Die Staustufen - sie kommen nicht. Der Donauausbau erfolgt sanft, natürlicher, flussfreundlicher, so der Naturschützer.