Jahrzehntelanger Missbrauch der Tochter: 288 Vergewaltigungen?

Der 75-jährige Angeklagte bestreitet die Taten, alles sei freiwillig geschehen. Vorgeworfen werden ihm 288 Vergewaltigungen allein ab 2018. Er soll seine Tochter aber bereits missbraucht haben, seit die heute 55-Jährige gerade einmal sieben Jahre alt war. Laut Staatsanwaltschaft hat er seine Tochter dann lückenlos kontrolliert und systematisch isoliert, bis sie schließlich keine Hoffnung mehr auf ein selbstbestimmtes Leben gehabt habe.

Demütigungen, Drohungen, Schläge

Unter seinen ständigen Demütigungen, Beschimpfungen, Drohungen und auch Schlägen habe sie den Missbrauch über sich ergehen lassen – "damit ich meine Ruhe hab", sagte sie in einer Vernehmung, die dem Gericht per Videoaufnahme vorgespielt wurde. Sie habe sich hilflos und "wie gelähmt" gefühlt und während der Vergewaltigungen an etwas anderes gedacht, um sich selbst zu schützen.

Kopfschütteln beim Angeklagten

Erst als ihr Vater auf den gemeinsamen Sohn losgegangen sei, sei sie "aufgewacht". - "Wenn Du ihn anfasst, bring ich Dich um", habe sie gesagt – der Angeklagte schüttelte bei diesen Worten einmal mehr den Kopf.

Heute werden noch zwei Gutachter gehört, anschließend sollen die Plädoyers gesprochen werden. Das Urteil am Landgericht München I könnte es dann am Nachmittag geben.