Jahrzehntelang im Wasser: Altes Auto aus Donau geborgen

Aus der Donau bei Windorf im Landkreis Passau ist am Dienstag ein Auto geborgen worden, das laut Polizei vermutlich schon Jahrzehnte im Wasser lag. Ein Schwimmer hatte den Pkw in niedriger Tiefe in der Nähe des Ufers entdeckt. Woher der Wagen stammt, ist - und bleibt wohl - unklar.

Taucher befestigt Seil an Wrack

Ein Arbeitsschiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes sowie ein Boot der Wasserschutzpolizei suchten am Dienstag den Uferbereich ab und konnten das Wrack lokalisieren. Ein Taucher befestigte ein Seil an dem Pkw und ein Bagger hob ihn anschließend aus dem Wasser.

Eigentümer bleibt unbekannt

An dem alten Volkswagen war ein Nummernschild aus Traunstein montiert, so die Polizei. Der Besitzer könne aber nicht mehr ausfindig gemacht werden, heißt es von den Beamten. Ebenso bleibt wohl ungeklärt, wie und wo das Fahrzeug in die Donau gelangt ist. Das Wrack wird nun entsorgt.