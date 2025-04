Jahrhunderte alte Tradition: Karfreitagsprozession in Lohr

Es ist Punkt 10.30 Uhr an diesem Karfreitag. Mit einem Schlag ist es in Lohr absolut still. Nur die Musik, das Trommeln ist zu hören. Ein Charakteristikum der Karfreitagsprozession in Lohr am Main.

Bereits am frühen Morgen des Karfreitags kamen die Menschen in die Kirche Sankt Josef in Lohr, im Schatten der großen Stadtkirche, und bereiten die 13 Figuren vor, die vom Leiden und Sterben Jesu erzählen. Die Figuren werden geputzt und geschmückt, bei den Blumen komme es darauf an, dass diese auf weite Sicht Eindruck machten, sagte ein Blumenhändler dem BR.

Karfreitagsprozession in Lohr am Main

Mit einem Paukenschlag setzt sich die Prozession in Bewegung. Während des Zuges durch die Straßen und Gassen der Lohrer Altstadt ist nur das regelmäßige Trommeln zu hören.