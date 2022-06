Jahrestag: Würzburg erinnert sich an die Messerattacke

Nach dem Axt-Attentat 2016 in einem Regionalzug, ist es bereits die zweite Amoklage in Würzburg – innerhalb von nicht mal fünf Jahren. Die Erfahrungen aus dem damaligen Einsatz sind dieses Mal hilfreich für die Einsatzkräfte. Zum Beispiel gibt es neue Alarmpläne, feststehende Begriffe zwischen Polizei und Rettungsdiensten, sagt Kinstle. Bereits um 17.24 Uhr verlässt die erste schwerverletzte Person in einem Krankenwagen den Tatort.

Der Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten läuft mustergültig. Viele Passanten greifen beherzt ein, stellen sich dem Angreifer in den Weg oder sichern den Tatort. Drei Frauen können sie an diesem Abend allerdings nicht mehr helfen. "Du bist nicht nur hilflos – sondern du siehst etwas, was du so nicht erwartet hättest. Die Brutalität dieses Geschehens ist nicht beschreibbar", sagt Uwe Kinstle.

"Das ist das Schlimmste, was passieren kann"

Schnell ist bekannt, dass der Angreifer bereits mehrfach in psychiatrischer Behandlung war. Vier seiner Klinikaufenthalte waren am Zentrum für seelische Gesundheit (ZsG) in Würzburg. Dominikus Bönsch ist Ärztlicher Direktor der Einrichtung, die der spätere Angreifer das letzte Mal zehn Tage vor der Tat verlassen hat. Ein "Albtraum", wie Bönsch sagt: "Das ist das Schlimmste was passieren kann, dass ein Patient, den man in Behandlung hat, entweder sich selbst umbringt oder andere Menschen schädigt."