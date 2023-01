Jahrestag: Aigner betont Wert der Erinnerung an Nazi-Gräuel

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat bei einer Gedenkstunde zum Holocaust-Gedenktag die Bedeutung von Erinnerung hervorgehoben. "Die Demokratie braucht ein gutes Gedächtnis", sagte Aigner am Mittwoch in München. "Die Erinnerung an die Vergangenheit macht uns nicht schwächer - sie macht uns stärker. Wer verstanden hat, wozu Menschen imstande sind, vergisst das nie wieder."

Aigner: Kein Schlussstrich

Auch 78 Jahre nach der Befreiung der Konzentrationslager stehe man deshalb in der Verantwortung, jedes einzelnen Opfers zu gedenken. "Damit stellen wir uns allen entgegen, die einen Schlussstrich fordern - sei es aus Antisemitismus, Nationalismus oder Dummheit."

75 KZ-Grabstätten in Bayern

Karl Freller (CSU), Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, verwies auf die Ehrenfriedhöfe in den KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg und 75 weitere KZ-Grabstätten in Bayern. Massengräber an Standorten ehemaliger Außenlager seien ebenso darunter wie Sterbeorte entlang der Routen der Todesmärsche, auf die abertausende KZ-Häftlinge kurz vor Kriegsende getrieben wurden. Oft seien diese Stätten die letzten steinernen Zeugen der flächendeckenden Verbrechen in Bayern.

Freller sagte bei der Gedenkstunde: "Es muss unsere Aufgabe sein, sie aktuell ins Bewusstsein der Menschen zu bringen und nicht nur, sie als Gedenkorte zu erhalten." Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fügte an, man werde "niemals müde werden, an die Opfer der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft zu erinnern und für Toleranz und Weltoffenheit einzutreten".

Gedenken am Friedhof Perlacher Forst

Der Bayerische Landtag und die Stiftung Bayerische Gedenkstätten hielt das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus dieses Jahr an der Gedenk- und Erinnerungsstätte auf dem Friedhof am Perlacher Forst im Süden Münchens ab. Hier sind nach Angaben des Bayerischen Landtags fast 4.000 KZ- und "Euthanaise"-Opfer aus 17 europäischen Ländern beigesetzt - mehr als die Hälfte aus Polen.

Magdalena Wezyk, Urenkelin des hier begrabenen polnischen Ermordeten Julian Bartys, sagte: "Für mich und meine Familie ist dies ein besonderer Ort und er hat eine große emotionale Bedeutung. Als ich erfahren habe, wo die Urne meines Urgroßvaters bestattet ist, war ich fassungslos vor Freude. Jetzt können wir ihn besuchen, eine Kerze in den Grablampen anzünden."

Hinrichtung der Weiße-Rose-Mitglieder jährt sich zum 80. Mal

Menschen, die im nahen Gefängnis Stadelheim ermordet wurden, wurden im Ehrenhain II des Friedhofs beigesetzt, darunter Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Seit kurzem gibt es dort auch eine Gedenkstätte für die Opfer. Die Ermordung der Geschwister Scholl und von Christoph Probst jährt sich am 22. Februar zum 80. Mal.

Die Guillotine, mit der sie und insgesamt 1.180 Menschen in Stadelheim hingerichtet wurden, konnten Recherchen des Bayerischen Rundfunks 2014 im Depot des Bayerischen Nationalmuseums ausfindig machen. Auf Weisung des Bayerischen Kunst- und Wissenschaftsministeriums darf sie allerdings nicht öffentlich zu sehen sein.

(Mit Informationen von dpa und KNA)