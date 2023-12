Rückblick 2023: Die Toten des Jahres in Bayern

Die Münchner Volksschauspielerin hatte über 150 Fernsehauftritte, gern in Krimis. Am bekanntesten ist sie aber für die Figur der Helga Bamberger, die sie in der BR-Heimatserie "Dahoam is Dahoam" 61 Episoden lang verkörperte - und als "Stimme" mit (je nach Bedarf bayerischem) Timbre.

Dabei stammt Christiane Blumhoff gar nicht aus "Lansing", nicht mal aus Bayern, sondern wurde bei Danzig geboren. Nach der Flucht 1945 ließ sich die Familie in München nieder. Ihre erste Rolle als Sprecherin habe sie mit vier oder fünf gehabt, wie sie in der BR-Sendung "Blaue Couch" im Jahr 2019 erzählte. "Ich hab auswendig gelernt. Ich konnte noch nicht lesen." Später kamen dann Rollen am Münchner Gärtnerplatztheater und im Komödienstadel dazu.

Anfang der 70er-Jahre verliebt sie sich in einen Nigerianer, der in Bayern studiert und Diplomat werden soll. Die Liaison mit einem Schwarzafrikaner nimmt ihr die Branche allerdings übel, passt sie doch nicht in das bayerische Bild des Volkstheaters. Die Aufträge bleiben aus. Doch Christiane steht zu ihrer Liebe, heiratet Charles Pearce und bekommt mit ihm eine Tochter und zwei Söhne. Einer davon ist heute selbst Schauspieler, Synchronsprecher und Komödiant - Simon Pearce, der zu ihrem Tod auf Facebook schreibt: "Mama, du hast dich auf deine wohlverdiente Reise zu Papa gemacht, und jetzt könnt ihr endlich wieder zusammen tanzen."