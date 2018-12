Jahresrückblick: Bayern 2018 - Keine Ruhe, nirgends

Immerhin: die Bayern durften nach der bayreuthartig langen Aufführung im Berliner Koalitionsanbahnungstheater auch 2018 wieder einen der ihren (also: von der CSU) als Bundesverkehrsminister nach Berlin entsenden. Und anders als immer mehr Großstadtbewohner im Rest Deutschlands konnten sie noch mal nach Herzenslust durch sämtliche Städte dieseln; wobei dem Wort "noch" hier eine schwer abzuschätzende Bedeutung zukommt.

Eilig haben durften sie es allerdings nicht. Wer sich bisher über "Blow Ups" und marode Brücken mokiert hatte, konnte jetzt über Großbaustellen und Dauerstau schimpfen. Von der A8 München-Salzburg bis zur Ortsumfahrung Plattling - fast überall im Freistaat wurde 2018 gebuddelt, was die Staatskasse hergab. In München etwa - das seit diesem Jahr damit angeben kann, den Stuttgartern mit beachtlichem Stehvermögen den Titel "Deutsche Stauhauptstadt" abgetrotzt zu haben - ließ sich der zähe Verkehrsbrei in der Innenstadt nicht mal mehr auf der A99 umfahren, wo jetzt Bagger und Betonmischer das Tempo vorgeben. Zahl der Unfälle hier pro Monat: 120.

Shooting-Star in Sachen Stillstand war allerdings Regensburg, wo der sechsspurige Ausbau der A3 den beliebten Freitagsstau zum Dauervergnügen machte. Über- nun ja: stehen lässt sich das wohl nur mit Optimismus, wie es Schweinfurt mit seinem "Baustellenmarketing" schon 2017 vormachte. Der Slogan dazu: "Wir schippen - sie schoppen".

Leben Sie schon - oder suchen Sie noch eine Wohnung?

Von anderen Baustellen, etwa für bezahlbare Wohnungen, hätten 2018 viele gern mehr gesehen. Im Wahlkampf führte das längst auch in kleineren Städten wie Coburg, Kempten, Weiden, Fürth und Günzburg beheimatete Problem zu einem etwas improvisierten Ideenwettlauf der Politik, bei dem sich die SPD so morgenfrisch an den Start stellte, als hätte sie wie in München auch in Berlin seit Jahrzehnten nicht regiert. Ex-CSU-Finanzminister Söder wiederum bemühte sich, den Verkauf von 33.000 GBW-Wohnungen durch Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft namens "Bayernheim" vergessen zu machen, die bis 2025 bis zu 10.000 Wohnungen bauen könnte. FW-Chef Aiwanger wiederum plädierte für geschickte Problemverlagerung: Menschen aus der Stadt aufs flache Land locken (und so Wohnungssuchende in Autopendler verwandeln; siehe oben).

Neuer Zulauf für den Auflauf