Jahresausstellung Nürnberger Kunst-Studierender ungewohnt anders

Die Akademie der Bildenden Künste Nürnberg stand aufgrund der Corona-Krise vor einer neuen Herausforderung: die jährliche Ausstellung konnte nicht in gewohnter Form stattfinden. So entstand die Idee, nicht auf dem Gelände am Stadtrand auszustellen, sondern im Zentrum der Stadt und in digitalen Netzwerken. So beschreibt auch der Titel "LOCAL AREA NETWORK" die Vernetzung der Kunsthochschule mit der Stadt durch Ausstellungen und Aktionen. Die analogen und digitalen Werke der Studierenden lassen sich bis zum 26. Juli bestaunen.

Eröffnung mit Radio FLATTER

Das studentische Radioformat FLATTER hat die Eröffnung der Jahresausstellung am Mittwochabend live begleitet: Rasender Reporter Paul Wick aka Mick Jagger lief mit Hochschulpräsidenten Holger Felten zu verschiedenen Ausstellungsorten in der Umgebung. Felten eröffnete die Jahresausstellung mit den Worten es sei „die ungewöhnlichste Eröffnung ever.“

Das improvisierte Radiostudio im obersten Stockwerk des Künstlerhauses, gegenüber des Nürnberger Hauptbahnhofs, hat alles, was man zum Live-Senden benötigt: ein Mischpult, viele Kabel, mehrere Laptops, Internet und natürlich ein Mikrofon für die Interviews.

Nach ungewohntem Semester folgt eine ungewohnte Jahresausstellung

Etwa 50 Studierende und Besucher sammelten sich am Eröffnungsabend um das Herzstück der Ausstellung: den INFOKIOSK. Auf dem Bauhof-Parkplatz hinter der Kunsthalle gelegen, gibt es dort künstlerische Arbeiten der Aussteller zu erwerben, einige Postkarten darf man auch kostenfrei mitnehmen. Die meisten erzählen, dass das "Corona-Semester" den Vorteil hatte, flexibler zu studieren, dass die Form der Online-Kurse für einige genau das Richtige war. Der Nachteil bestand für alle sehr deutlich darin, dass man in seiner Arbeit räumlich eingeschränkt war und der persönliche Austausch fehlte. Das freudige Wiedersehen am Eröffnungsabend ließ dies deutlich spüren. Der INFOKIOSK informiert aber vor allem auch Gäste, die die Kunstwerke und Aktionen in der Stadt womöglich erst einmal suchen müssen – die Karte auf der Webseite bietet keine genauen Angaben der Standorte.

Ursprüngliche Idee: Schaufenster-Ausstellung in der gesamten Stadt

Die Akademie hatte anfangs die Idee, die gesamten Schaufenster der Stadt zu bespielen, sagt Holger Felten, Präsident der Akademie. Diese Idee war aber nicht durchführbar: "Weil wir natürlich nicht als Akademie sagen können: Wir gehen in die Schaufenster und sagen dann den Studierenden ‚Hier haben wir die Schaufenster‘. Sondern es funktioniert anders: Wir geben den Studierenden den Raum, dieses Vertrauen: ‚ihr müsst eine Sprache finden, ihr müsst euren Raum finden‘. Aus dem Individuum raus, aus der Idee raus. Und diese Arbeiten finden sich in der Stadt und finden ihren Raum und deshalb sind die an so ungewöhnlichen Orten, die man dann fast entdecken muss."