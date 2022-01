Jahresauftaktklausur bei den Grünen: Corona als Hauptthema

Die aktuelle Corona-Lage berät die Grünen-Fraktion bei ihrer Jahresauftaktklausur im Bayerischen Landtag mit der Professorin Ulrike Protzer vom Lehrstuhl für Virologie an der TU München. Dem Fraktionsvorsitzenden Ludwig Hartmann ist wichtig, dass die Impfstrategie verbessert wird. Da sei noch Luft nach oben, betonte er bei einem Besuch im Impfzentrum Unterschleißheim am Mittwoch. Anschreiben von betroffenen Personen, eine Aufklärung und ein niederschwelligeres Angebot - unter anderem ein mobiles Impfzentrum - das könne helfen, um nach vorne zu kommen.

Zusammenarbeit zwischen Bund und Bayern

Weiteres Thema ist der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Bund und Bayern. Ludwig Hartmann ist wichtig, dass in Berlin getroffene Entscheidungen auch den Bayern zugute kommen und in Bayern umgesetzt und zügig vollzogen werden. Dass es im Bund keinen bayerischen Minister gibt, sieht Hartmann gelassen. Nicht an den Köpfen, sondern an den politischen Entscheidungen in Berlin lasse sich messen, was gut für Bayern sei.