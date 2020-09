Jahrelange Planung: Ortsumgehung Oberkotzau auf dem Prüfstand

Die jahrzehntelangen Planungen für die Ortsumgehung in Oberkotzau (Lkr. Hof) könnten ins Wanken geraten. Denn die Unabhängige Wählergemeinschaft Oberkotzau (UWO), die seit der Kommunalwahl im März im Gemeinderat vertreten ist, möchte die Umgehungsstraße – für die bereits Baurecht vorliegt – im Rahmen einer Gemeinderatssitzung stoppen.

Ortsumgehung Oberkotzau: 21 Gemeinderäte sind stimmberechtigt

Insgesamt 21 Gemeinderäte sind bei der Sitzung stimmberechtigt. Fünf Stimmen davon fallen auf die UWO, die auch aus anderen Lagern mit Unterstützung rechnen kann. Denn wie der Gemeinderat Thomas Fickenscher (CSU) dem BR auf Nachfrage bestätigt, gibt es auch in der SPD- und CSU-Fraktion Gegner der Umgehungsstraße: Neben ihm werden mindestens zwei weitere Politiker, die nicht in der UWO Mitglied sind, gegen die gegen die Ortsumgehung votieren. Laut Fickenscher würden sich also mindestens acht von 21 Gemeinderäten gegen den Bau aussprechen.

2024 soll die Umgehungsstraße gebaut werden

Dass es tatsächlich mehr Stimmen gegen den Bau gebe, wäre jedoch selbst für Fickenscher eine Überraschung. Erst kürzlich war bekanntgeworden, dass das Staatliche Bauamt Bayreuth 2024 mit dem Bau der Umgehung anfangen will.

Debatte über Nachhaltigkeit heizt Diskussion an

Dass die Diskussionen um die Umgehung innerhalb der Oberkotzauer Bevölkerung wieder zugenommen hat, führt Fickenscher darauf zurück, dass der Bau der sechs Kilometer langen Strecke inzwischen nicht mehr in die Gegenwart passe. In Zeiten von frisch angesäten Blühwiesen auf Garagendächern sei eine solch große Flächenversieglung nicht mehr zeitgemäß.