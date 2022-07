Jahrelange Haft für Ex-Mitarbeiter von HWK-Tochterunternehmen

Ein früherer leitender Angestellter der Gewebetreuhand Oberfranken (GTO), einer Tochter der Handwerkskammer (HWK), ist vor dem Landgericht Hof zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Wie die HWK mitteilt, sah es das Gericht als erwiesen an, dass sich der frühere Mitarbeiter der Veruntreuung in Millionenhöhe schuldig gemacht habe.

Weitere Verhandlungstermine nach dem Strafprozess?

Nach Informationen der Staatsanwaltschaft soll er rund zwei Millionen Euro von Konten der GTO und HWK für private Zwecke abgezweigt haben. Er zeigte sich vor Gericht geständig. Die Handwerkskammer hoffe nun, dass nach Ende des Strafprozesses auch Bewegung in die weiteren Zivilverfahren komme.

HWK und GTO haben am Landgericht Bayreuth Schadensersatzforderungen gegen die beiden früheren Hauptgeschäftsführer der HWK sowie den vorherigen Präsidenten und den damaligen Geschäftsführer der GTO gestellt. Sie sollen ihre Aufsichtspflicht verletzt und so ein System geschaffen haben, das eine Veruntreuung in Millionenhöhe überhaupt erst möglich gemacht habe. "Wir hoffen, dass nun schnellstmöglich neue Verhandlungstermine angesetzt werden", so der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Oberfranken, Reinhard Bauer.

Das Handwerk in der Region werde erst dann richtig zur Ruhe kommen, wenn alle Verantwortlichkeiten auch gerichtlich geklärt seien. Der Strafprozess gegen den früheren leitenden Angestellten könne insofern nur als ein erster Schritt bezeichnet werden.