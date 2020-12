Jahn Regensburg verlängert Vertrag mit Coach Selimbegovic

Der Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg und Cheftrainer Mersad Selimbegovic wollen weiterhin zusammenarbeiten. Selimbegovic hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig bis Juni 2023 Jahre verlängert. Das gab der Verein in einer Mitteilung bekannt. „Ich habe nicht lange überlegen müssen, weil es nur Gründe gab, die für eine Vertragsverlängerung gesprochen haben“, wird Selimbegovic zitiert.

Seit 2006 bei Jahn Regensburg

Auch Jahn-Geschäftsführer Christian Keller zeigt sich erfreut über die Einigung: „Der SSV Jahn kann sich glücklich schätzen, ihn auch zukünftig in verantwortlicher Position zu wissen.“ Selimbegovic war 2006 als Spieler zum Verein gekommen. Danach war er in unterschiedlichen Funktionen für Jahn Regensburg tätig. Zur Saison 2019/2020 wurde er als Nachfolger von Achim Beierlorzer Coach der ersten Mannschaft. Am Samstag musste das Team im heimischen Stadion gegen Holstein Kiel eine 2:3-Niederlage einstecken.