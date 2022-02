Jahn Regensburg kann Heimspiel gegen St. Pauli "kaum erwarten"

Mit den Fans im Rücken will der SSV Jahn Regensburg im Kracher der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag gegen den FC St. Pauli wieder "Spaß haben und Begeisterung" im Stadion entfachen. Nach sieben Niederlagen in den vergangenen neun Partien möchten die Oberpfälzer wieder punkten. Ihrem Trainer Mersad Selimbegovic zufolge könnten die Spieler die Partie vor 7.605 zugelassenen Fans "kaum erwarten", berichtete der Coach der Regensburger am Donnerstag weiter.

"Frustration in Faszination und Motivation umwandeln"

Selimbegovic zufolge entscheiden im Fußball generell Kleinigkeiten, diese seien jedoch "im Moment nicht auf unserer Seite". Die Leistung der Mannschaft wie zuletzt beim unglücklichen 1:2 beim FC Schalke 04 würde aber "richtig Mut" machen. "Es gibt keinen Grund, dass wir alles auf den Kopf stellen und hinterfragen", sagte Selimbegovic. Es gehe jetzt darum, "Frustration in Faszination und Motivation" umzuwandeln, so der Trainer.

Vor dem Tabellenzweiten aus Hamburg hat der Jahn-Coach viel Respekt. St. Pauli liefere in dieser Saison "größtenteils überragend" ab. In der Hinrunde unterlag der Jahn im direkten Duell mit 0:2.

St. Pauli will Niederlagen-Serie in Regensburg beenden

St. Pauli steht nach dem 21. Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz und hat fünf Spiele ohne Sieg hinter sich. Allerdings werde man deshalb "kein Trübsal blasen", sagte Trainer Timo Schulz am Montag. Gegen Regensburg wolle seine Mannschaft punkten. "Wir wissen, dass wir eine super Truppe haben und wissen auch, dass wir zuletzt nicht die Ergebnisse eingefahren haben. Wir wissen aber auch, woran das liegt", sagte Schultz.

Während St. Pauli mit 38 Punkten auf einem direkten Aufstiegsplatz steht, haben die Regensburger als Neunte 31 Punkte auf dem Konto.