Jahn Regensburg holt Offensivspieler Opoku aus Hamburg

Der Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg ist kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einmal aktiv geworden. Die Oberpfälzer haben Offensivspieler Aaron Opoku (21) vom Ligarivalen Hamburger SV für den Rest der Saison ausgeliehen.

Flexibler Offensivspieler

Aaron Opoku sei in der Offensive flexibel einsetzbar und könne sowohl auf beiden Außenpositionen als auch im Zentrum spielen, sagt Jahn-Geschäftsführer Christian Keller.

"Mit seiner Geschwindigkeit, seinen guten Lösungen im Umschaltmoment sowie seiner Bereitschaft aktiv gegen den Ball zu arbeiten, bringt er zudem viele zu unserer Spielidee passende Eigenschaften mit." Christian Keller, Jahn-Geschäftsführer

Opoku kommt aus dem HVS-Nachwuchs

Aaron Opoku schloss sich bereits im Jahr 2011 dem Nachwuchs des Hamburger SV an und durchlief seither dessen komplette Jugendarbeit. In der vergangenen Saison war der Offensivspieler an Hansa Rostock ausgeliehen und hat in der 3. Liga insgesamt 33 Spiele absolviert. Fünf Tore und sechs Vorlagen gehen auf sein Konto.