Jahn Regensburg: Dauerkarten können zu "Heldentickets" werden

Der Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg bietet Dauerkartenbesitzern, die die ausstehenden "Geister"-Heimspiele in der Zweiten Fußball-Bundesliga nicht mehr persönlich miterleben können, zwei Kompensationsmöglichkeiten an: Entweder können sie einen Wertgutschein bekommen, den sie bis Ende Juni 2021 beim Kauf von Tageskarten oder neuen Dauerkarten einlösen können – oder sie wandeln die Dauerkarte in "Jahn Heldentickets" um.

Fünf "Heldentickets" pro Dauerkarte

Dabei handelt es sich um Tagesehrenkarten, die im Laufe der Saison 2020/2021 an Mitarbeiter aus systemrelevanten Berufsgruppen wie zum Beispiel Mitarbeiter von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen oder Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr oder Einzelhandel aus Regensburg und Ostbayern ausgegeben werden sollen. Jede Dauerkarte für die aktuelle Saison kann in fünf Steh- oder Sitzplatzehrenkarten umgewandelt werden.

Rothammer: Möglichkeit "Danke" zu sagen

Die Empfänger der "Jahn Heldentickets" werden bei den Heimspielen der neuen Saison dann jeweils gesondert begrüßt. Hans Rothammer, der Vorstandsvorsitzende des SSV Jahn Regensburg, sieht in dem Angebot eine gute Möglichkeit, "Danke" zu sagen: "Die Leistung, die die systemrelevanten Berufsgruppen in den zurückliegenden Wochen für unsere Gesellschaft erbracht haben, ist nicht hoch genug anzurechnen. Diese Menschen haben das System in dieser herausfordernden Zeit im wahrsten Sinne des Wortes am Laufen gehalten. Ich würde es daher als starkes Zeichen und passende Geste ganz im Sinne unseres Jahresmottos "Jahn sein" empfinden, wenn möglichst viele Jahnfans von der Option Gebrauch machen, diesen Gruppen im Namen der Jahn Familie ein symbolisches Dankeschön auszusprechen."

Saison soll in leeren Stadien zu Ende gespielt werden

Alle Mannschaften der Bundesliga und der Zweiten Liga sollen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die laufende Saison ohne Zuschauer in den Stadien zu Ende spielen. Dadurch können die aktuellen Dauerkartenbesitzer die Tickets nicht weiter nutzen.