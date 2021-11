Jahn gegen Dresden: Nur noch rund 3.800 Zuschauer erlaubt

Die verschärften Corona-Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung haben auch Auswirkungen auf das anstehende Heimspiel des SSV Jahn Regensburg gegen Dynamo Dresden. Laut Vorschrift darf das Jahnstadion am kommenden Freitag nur noch zu 25 Prozent ausgelastet werden. Es dürfen also nur noch rund 3800 Zuschauer ins Stadion.

Dauerkarteninhaber und Mitglieder bekommen neue Tickets

Wie der Verein mitteilt bedeutet das: Alle bereits ausgegebenen Tickets verlieren ihre Gültigkeit. Nur die Tageskartenbuchungen von Dauerkarten-Inhabern der Vorsaison und Jahn Mitgliedern bleiben bestehen. Es werden diesbezüglich jedoch neue Tickets ausgestellt, die elektronisch zugesandt und zuhause ausgedruckt werden können. Es gibt allerdings auch hier ein Rückgaberecht bis Mittwoch.

Es gilt 2G plus und FFP2 Maskenpflicht

Alle restlichen Tageskartenbuchungen werden rückgängig gemacht. Details hierzu will der Verein noch bekanntgeben. Mögliche freie Kontingente gehen ab frühestens Donnerstag in den freien Verkauf, heißt es in einer Pressemitteilung des SSV Jahn. Wichtig für die Zuschauer ist auch: Der Zutritt in sämtlichen Stadionbereichen ist nur noch mit gültigem 2G plus-Nachweis, also vollständig geimpft oder genesen mit zusätzlichem Testnachweis (Antigen-Schnelltest oder PCR-Test) und einer FFP2-Maske möglich. Die Maske muss auch am Platz getragen werden.