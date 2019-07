Jahn-Fieber in Regensburg

Der SSV Jahn ist dabei, eine feste Größe im deutschen Profifußball zu werden. Entscheidend war sicher, dass die Stadt dem Klub ein neues Stadion hingestellt hat. Kostenpunkt: 50 Millionen Euro. "Die Atmosphäre ist toll, alles ist Zweitliga-reif", schwärmt ein Fan.

"Das alte Stadion hatte ein ganz besonderes Flair. Aber das neue Stadion ist grandios. Die Fanszene hat sich mitentwickelt. Die Zuschauerzahlen sind enorm gestiegen." Fan

Besuch im Fanprojekt in der Altstadt von Regensburg. Die Wände sind rotweiß gestrichen. An einer Wand prangt das Konterfei von Hans Jakob, dem ehemaligen Rekordtorhüter der deutschen Nationalmannschaft.

Jahn-Fanprojekt: Kreativ deeskalieren

Nach der Regensburger Fußballlegende ist auch die Südkurve benannt, in der die Jahnfans stehen. Es gibt eine Theke, Kinostühle, eine Leinwand. Das Fanprojekt ist ein offener Jugendtreff. Mathias Eckert ist einer von drei Sozialpädagogen, die in dem Fanprojekt beschäftigt sind.

Er erklärt die Arbeit: "Unser Hauptklientel ist zwischen 14 und 27 Jahre alt. Wir zielen hauptsächlich auf die Jüngeren, auf die Ultra-Szene. Für sie machen wir Kinovorführungen, Info-Veranstaltungen, Rechtshilfe-Abende." Es geht um Prävention. "Wir wollen sensibilisieren, wie man sich am Spieltag verhält, und so schon früh deeskalieren."

Keine gewaltbereiten Fans in Regensburg

Das Fanprojekt arbeitet unabhängig vom Club. Finanziert wird es von der Stadt Regensburg, dem Freistaat Bayern und der Deutschen Fußball Liga. Gewaltbereite Hooligans oder rechtradikale Fußballfans gibt es in Regensburg nicht. Mathias Eckert und seine Kollegen nehmen sich der Fans, der durchaus kreativen Ultraszene an. Gerade die ganz Jungen. "Wir machen im August ein Streetart-Projekt. Die Jungen haben großes Interesse an Aufklebern und Graffiti", erzählt Eckert.

Ziel: In der 2. Liga bleiben

Der Jahn ist ohne Frage in. Heute kommen einem in der Stadt schon mal Fans mit einem Jahntrikot entgegen, gehen ganze Familien ins Stadion. Auch weil der Klub sportlich in den letzten beiden Jahren das geschafft hat, was ihm vorher nie gelungen war: Den Klassenerhalt in der 2. Liga.

In früheren Jahren ist der Jahn nach einem Aufstieg immer sofort wieder abgestiegen. Und auch in dieser Saison ist das zentrale Ziel des Klubs in der Liga zu bleiben. Daran lassen erfahrene Spieler wie Kapitän Marco Grüttner und Mittelfeldmann Andreas Geipl keinen Zweifel. "Die Liga zu erhalten, hat Priorität Nr. 1. Dafür werden wir alles tun", sagt der Kapitän.