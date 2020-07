vor 40 Minuten

Jahn-Fans spendieren mehr als 11.000 Tickets für Corona-Helfer

Nach den Geisterspielen in der Zweiten Bundesliga haben viele Fans des SSV Jahn Regensburg ihre Dauerkarten in "Heldentickets" umgewandelt. In der nächsten Saison dürfen jetzt mehr als 11.000 Helfer in der Corona-Krise gratis zu einem Jahn-Heimspiel.