Jagdverband – Rücktritts-Ultimatum an Weidenbusch läuft ab

Sollte Ernst Weidenbusch nicht freiwillig bis heute von seinem Amt als Präsident des Bayerischen Jagdverbandes zurücktreten, dann wollen seine Kritiker ihn schnellstmöglich abwählen. Und zwar bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung.

Die dafür nötigen 16 Kreisgruppen hätten die Kritiker nach BR-Informationen wohl zusammen. Bernhard Kukula, der Jäger-Vorsitzender im Kreis Nürnberg-Land, hat das Ultimatum per Brief an alle Kreisgruppen verschickt, "weil uns seine Amtsführung nicht gefällt", die dem Jagdverband "nicht gut tut" und ihn weiter spalten werde.

Spaltung des Jagdverbandes wegen Stil- und Fachfragen

Seit Ende 2020 entscheide der CSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch als Präsident alles im Alleingang und völlig intransparent, entgegen seinen Versprechungen vor der Wahl, kritisiert Kukula im Gespräch mit dem BR. Seit einigen Wochen eskaliert deshalb der Streit zwischen Kreisgruppen und Jagdverbandspräsident, sowohl über Stil- als auch über Fachfragen – wie etwa einer Prüfung für Jagdhunde.

So soll Weidenbusch bei einem Wutausbruch einen Kritiker öffentlich "einen Psychopathen" genannt haben. Der Nürnberger Jäger Kukula meint, er sei zwar persönlich nicht dabei gewesen, kenne aber die Schilderungen. So ein Verhalten sei "eines Präsidenten von 50.000 Jägern unwürdig".

Weidenbusch: keine Drohungen, kein Wutausbruch

Hinzu kommt ein anonymer Brief, angeblich von ehemaligen Mitarbeitern des Jagdverbandes. Darin heißt es, Weidenbuschs "Wutausbrüche" und ein "Klima der Angst" hätten Angestellte in die Kündigung getrieben.

Ernst Weidenbusch wies bei einer Pressekonferenz alle Vorwürfe zurück. Er habe "gegen niemanden hier irgendwelche Drohungen ausgestoßen". Er könne sich "auch nicht erinnern", dass er "einen Wutausbruch gehabt hätte, tatsächlich nicht".

In seiner Geschäftsstelle will Weidenbusch eine spezielle, mit Anwälten besetzte Beschwerdestelle einrichten – und sich gegen seine Kritiker juristisch wehren: "Den Vorwurf Bedrohung oder Beleidigung werde ich nicht auf mir sitzen lassen."

Ein Vorwurf: kein Reflektieren, immer seien andere Schuld

Denn nach einer öffentlichen Auseinandersetzung diesen Herbst bei einer Jagdmesse in Grünau bei Neuburg an der Donau hat ihn Ernst-Ulrich Wittmann wegen Beleidigung angezeigt. Der Vorsitzende der Dachauer Jäger war im Frühling überraschend gegen Weidenbusch bei der Präsidentenwahl angetreten, und unterlag nur knapp.

Auf der Pressekonferenz warf Weidenbusch nun Wittmann und dessen Unterstützern vor, die Anzeige sei "Teil eines vorher feststehenden Planes" und einer planmäßigen "Diffamierung mittels einer Rufmordkampagne", um die Vorherrschaft im Verband zu gewinnen. Das weist Wittmann im Gespräch mit dem BR zurück.

Weidenbusch sei "seiner Taktik, andere zu diffamieren und als Täter darzustellen, treu geblieben". Es gebe "kein Reflektieren, es sind immer die anderen Schuld". Als Ziel formuliert Wittmann die Wahl eines neuen Vorstands, um "eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Basis – also den Kreisgruppen – und dem Landesverband wieder zu finden".

Weidenbusch will sich Abwahlverfahren stellen

Mit einem freiwilligen Rücktritt Weidenbuschs rechnen aber weder Wittmann, noch der mit ihm ausdrücklich nicht verbündete Bernhard Kukula aus dem Nürnberger Land. Denn: "Der Herr Weidenbusch will immer Recht haben. Ist der Schnee grün – dann ist er grün."

Auf die Frage nach eigenen Fehlern in seinen ersten zwei Amtsjahren sagt Weidenbusch: Er habe unterschätzt, dass die Veränderungen für einen Teil der Mitglieder im Jagdverband zu schnell gehen. Eine besondere Rundreise durch die Ortsgruppen im Freistaat plant Weidenbusch nicht: "Meine Charme-Offensive läuft ja seit zwei Jahren."

Jagdpräsident Weidenbusch will sich deshalb einem möglichen Abwahlverfahren bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung stellen. Dort würden dann die Mitglieder entscheiden, "welche Richtung sie haben wollen: Voran in die Zukunft, oder zurück ins Schlamassel".

Wenn möglich will Weidenbusch 2026 erneut antreten

Die Unterstützung von Wolfgang Morlang, dem oberbayerischen Bezirkschef im Jagdverband, hätte Weidenbusch. Zum BR sagte Morlang, die demokratische Entscheidung vom Frühling sollten alle akzeptieren und sich lieber auf Sachthemen konzentrieren. Außerdem sei fraglich, ob die Wahl eines anderen dann von den Kritikern akzeptiert werde.

Weidenbusch kündigt für den Fall, dass er seine drohende Abwahl übersteht, schon mal an, auch im Jahr 2026 noch einmal für das Präsidentenamt zu kandidieren. Schließlich will er bisher ausgebremste Projekte noch zu Ende zu bringen.