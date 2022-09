Jagdverband fordert: Hirsche sollen frei wandern können

Wenn Jäger Baron Eberhard von Gemmingen-Hornberg einen Hirsch außerhalb des Rotwildgebiets entdeckt, ist er im Zwiespalt. Der Vorsitzende der Hochwildhegegemeinschaft Oberpfalz Nord muss ihn dann schießen. Er würde ihn aber lieber wandern lassen, gibt er zu.

Junge Hirsche gehen ihrem Instinkt nach

Denn er und viele andere Jäger finden: Junge Hirsche sollen ihrem natürlichen Instinkt uneingeschränkt nachgehen können. Besonders ab Mitte September, wenn die Brunftzeit, also die Paarungszeit, beginnt. Hirsche wollen wandern und ihr Erbgut in anderen Populationen weitergeben. Das ist ein natürlicher Inzuchtschutz – eigentlich. Denn die Hirsche in Bayern können nicht uneingeschränkt wandern.

Rotwildfrei – zum Schutz des Waldes

Im Freistaat müssen 86 Prozent der Fläche rotwildfrei sein. Diese festgelegten, nicht eingezäunten, rotwildfreien Gebiete gibt es zum Schutz des Waldes. Denn Rotwild frisst an den Trieben der Bäume und die Hirsche schälen die Rinde mit ihrem Geweih ab. Das kann zum Absterben der Bäume führen.

Innerhalb der Rotwildgebiete darf eine bestimmte Anzahl an Rotwild leben. Hier gibt es Abschusspläne, damit die Population nicht zu groß wird und so dem Wald dann zu stark schaden würde.

Konsequenz: Inzucht

Der Bayerische Jagdverband erklärt, dass die Konsequenz dieser Gebietsbegrenzungen sei, dass das Rotwild seine Gene nicht mehr austauschen kann. Es gebe in Bayern wenig Rotwildgebiete und diese seien kleine Inseln, die nicht miteinander verbunden sind, so der Bayerische Jagdverband.

Schwäche und verkürzte Unterkiefer

Jäger aus anderen Bundesländern berichten inzwischen von Hirschen, die aufgrund von Inzucht geschwächt seien und verkürzte Unterkiefer hätten.

Daniela Nagl, Wildtierökologin beim Bayerischen Jagdverband: "Wenn kein genetischer Austausch stattfinden kann, dann sind besonders kleine Populationen von Inzucht gefährdet, weil sich genetisch ähnliche Tiere miteinander verpaaren müssen. Sie können ja nicht abwandern."

Inselpopulationen sollen sich verbinden können

Damit sich die Inselpopulationen verbinden können, fordert der Bayerische Jagdverband, die Rotwildgebiete aufzulösen oder zumindest, dass die wandernden Hirsche, also die männlichen Tiere, nicht geschossen werden müssen.

Sollte es durch die wandernden Tiere an bestimmten Orten zu Problemen kommen, könnten die auch durch Abschusspläne gelöst werden – so wie es derzeit schon in den Rotwildgebieten der Fall ist.

Landwirtschaftsministerium weiter pro Wildtiermanagement

Das Bayerische Landwirtschaftsministerium winkt bei der BJV-Forderung jedoch ab und will den Wald schützen. Deswegen hält die Behörde an den Rotwildgebieten fest. "Sie sind ein wichtiges Instrument eines zeitgemäßen Wildtiermanagements in Bayern, besonders vor dem Hintergrund der Klimakrise und dem dringend notwendigen Waldumbau, der durch hohe Wildschäden massiv ausgebremst würde."

Die Gebiete seien vernetzt und das Rotwild in Bayern sei noch nicht durch Inzucht geschwächt. Bayerische Jäger wie Baron Eberhard von Gemmingen-Hornberg müssen also weiterhin auf wandernde Hirsche außerhalb des Rotwildgebiets schießen – zumindest offiziell.