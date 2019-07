22.07.2019, 17:01 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Jagdunfall in Nittenau: Ballistisches Gutachten vor Gericht

Im Prozess um einen Jagdunfall in Nittenau am Landgericht Amberg hat am Vormittag ein Gutachter ausgesagt. Der Ballistiker bestätigte, dass die Kugel etwas "Weiches" durchschlagen habe, bevor sie auf das Auto und den Beifahrer traf.