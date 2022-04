Jagdmomente: Ein fränkischer Youtuber auf der Pirsch

Es schneit nasskalt, ohne Unterbrechung an diesem Vormittag. Ein Wetter, an dem niemand den besagten Hund vor die Türe jagen würde. Jäger Felix Kuwert, aufgewachsen im mittelfränkischen Möhrendorf, stört das genauso wenig wie seinen angehenden Jagdhund "Emil". Die beiden sind im Oesdorfer Forst unterwegs im Landkreis Forchheim. "Endlich Regen", freut sich Felix Kuwert, es sei viel zu lang trocken gewesen, für die Niederschläge sei es höchste Zeit. Zum Filmen ist das Wetter allerdings grenzwertig. Dennoch will Felix Kuwert heute zusammen mit seinem Jugendfreund Benjamin Schmoock an der Kamera einen Videoclip im Wald drehen. Felix Kuwert ist erfolgreicher Youtuber. Hauptberuflich arbeitet der 33-Jährige in der Öffentlichkeitsarbeit im Münchner Landwirtschaftsministerium.

"Jagdmomente" zählt 25.000 Abonnenten

Auf seinem Youtube-Kanal "Jagdmomente" berichtet Felix Kuwert regelmäßig über seine Erlebnisse als Forstmann. Dabei gehe es nicht nur um die Jagd an sich, sondern vor allem um die Natur im Allgemeinen. Informationen über die heimische Flora und Fauna, filmisch unterhaltsam aufbereitet. 25.000 Abonnenten verfolgen diese Jagdmomente regelmäßig. Einzelne Clips erzielen schon mal fast eine halbe Million Aufrufe. Damit lässt sich durchaus schon ein bisschen Geld verdienen. Besonders gut geklickt sind Beiträge zur Erlegung und Zerlegung der Tiere. Vor allem wohl, weil der leidenschaftliche Jäger nichts versteckt und nichts beschönigt.

"Ich zeige die Jagd, wie sie ist! Wer Fleisch isst, sollte auch damit klarkommen, dass Tiere sterben!" Felix Kuwert, Jäger

Kröten-Wissen am Tümpel

Die Jagdsaison geht erst Mitte April los im Oesdorfer Forst. Bei den heutigen Dreharbeiten zeigt Felix Kuwert den "Followern", wie das Leben im Frühjahr in seinem Lieblingstümpel erwacht. Zwar sind die Witterungsverhältnisse zu kalt für ein großes Froschkonzert, dennoch muss Felix Kuwert nicht lange suchen, um eine kleine Kröte zu finden. Benjamin Schmoock filmt, der Jäger erklärt in die Kamera, dass die kleinen Erdkröten meist trötende Geräusche von sich geben und die Männchen in starker Konkurrenz zueinander leben. Da gingen zum Teil Weibchen tatsächlich zugrunde, wenn sich zu viele Männchen um sie bemühten, so Kuwert. Auch solche Momente gehörten letztlich zur Jagd und zu den Erlebnissen eines Jägers.

"Mein Ziel ist es, die Jagd in ihrer Gesamtheit abzubilden, da gehören Naturwissen und Arten-Kenntnis genauso dazu wie anatomisches Know-How!" Felix Kuwert, Jäger

Schießtraining auf dem Hochsitz

Im nächsten Teil wird es laut trotz – trotz Schalldämpfer. Felix Kuwert lässt sich dabei filmen, wie er vom Hochsitz aus auf ein 100 Meter entferntes Ziel schießt. Eine Scheibe im Wald. Das sei notwendig, um das Gewehr zu überprüfen, ob alles in Ordnung sei und ob das Zielvermögen für die kommende Jagdsaison ausreiche. Denn: Ein gut platzierter Treffer töte ein Tier schnell und ohne unnötiges Leid. Die Schüsse sitzen alle. Felix Kuwert ist somit bereit für die neue Saison. Die Aufnahmen sind im Kasten. Ideen hätte der 33-Jährige noch einige, aber so langsam streikt die Technik. Der Schneeregen hat der Kamera ordentlich zugesetzt. Für heute heißt es "Weidmannsdank", zurück ins warme Forsthaus.