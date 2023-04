Jagd im Klimawandel: Rehe schon im April schießen?

In diesen Tagen geht Verena Callens jeden Morgen auf die Jagd nach Rehen, sie muss die Zeit nutzen, sagt sie. "In vier Wochen sehe ich nichts mehr, da ist alles grün und dicht.“ Eigentlich beginnt die Jagd auf Rehe in Bayern am 1. Mai. Verena Callens hat eine Ausnahmegenehmigung vom Landratsamt Lichtenfels erhalten, genau wie 25 andere Jagdpächter in der Region. Der vorzeitige Jagdbeginn hat einen Grund: Die Bäume treiben früher aus und gerade Verjüngungsflächen, wo viele junge Bäume stehen, verwandeln sich bereits Ende April in ein undurchsichtiges Dickicht.

Keine Jagdzeitverlängerung

Verena Callens kümmert sich um den Wald ihrer Familie: Die Callens von Seckendorff Stiftung besitzt 190 Hektar Wald bei Burgkunstadt in Oberfranken, mit eigenem Jagdrecht. Das heißt, Verena Callens darf in ihrem Wald selbst jagen, fünf weitere Jäger unterstützen sie in dem 500 Hektar-Jagdrevier. 54 Tiere dürfen sie heuer schießen. Seit 1. April wurden 10 Rehe erlegt – nur Rehböcke und einjährige Geißen. Muttertiere haben bis September Schonzeit, damit sie ihre Kitze aufziehen können. Es geht Verena Callens nicht um eine Verlängerung der Jagdzeit, sagt sie, sondern um ein Vorziehen der Jagd – um die Rehe dann zu erlegen, wenn sie den größten Schaden im Wald anrichten: im April. "Von Juni bis September halten wir Jagdruhe“, erklärt die Jägerin und Waldbesitzerin.

Verein "Wildes Bayern" verklagt Landratsämter

Das überzeugt Wildbiologin Dr. Christine Miller nicht – sie wehrt sich vehement gegen eine frühere Jagdzeit. Die Rehe müssten nach dem Winter ihre Reserven auffüllen: "Das Beste, was ein Reh jetzt tun kann, ist dorthin zu gehen, wo es frische Triebspitzen gibt.“ Sie hat mit ihrem Verein Wildes Bayern in den letzten Jahren einige Landkreise verklagt, die Genehmigungen für eine Schonzeitverkürzung erteilt haben – und diese Prozesse gewonnen. Begründung der Richter: Der Klimawandel und der damit verbundene Waldumbau reichen als Grund nicht aus, die Jagdzeit auf Rehe vorzuziehen. Außerdem hätten die Waldbesitzer Zäune bauen können.

Änderung der Rechtsauslegung

Das Pikante daran: Der Rechtsanwalt des Vereins Wildes Bayern ist ein Herausgeber des maßgeblichen Kommentars zum Jagdrecht. Daran orientieren sich alle bayerischen Gerichte. Der Kommentator änderte nun, parallel zur Klagewelle des Vereins, der sich auch der Bayerische Jagdverband (BJV) anschloss, seine Auslegung des Gesetzes. Selbst Forstministerin Michaela Kaniber, die als Unterstützerin des Waldumbaus in Bayern gilt, gab ihre Ohnmacht zu. In einem ministeriellen Schreiben heißt es: "Angesichts dieser von Wildes Bayern und BJV angestoßenen Rechtsentwicklung muss ich um Verständnis bitten, dass den Jagdbehörden schwerlich unkomplizierte und pragmatische Vollzugshinweise zu Schonzeitverkürzungen an die Hand gegeben werden können.“