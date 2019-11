Jäger erstattet Anzeige wegen gerissener Rehe in Ludwigstadt

Ein Jäger hat in Ludwigstadt (Lkr. Kronach) vier tote Rehe aufgefunden. Sie sind nach Einschätzung eines Gutachters von einem Hund gerissen worden. Der Jagdpächter erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Vermutlich habe ein Hund aus der Nachbarschaft die Rehe tödlich verletzt, teilte die Polizeiinspektion Ludwigstadt mit. Eine konkrete Spur, die zu dem mutmaßlichen Hundebesitzer führt, gebe es noch nicht. Die Polizei ermittelt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Jagdpächter hatte die toten Rehe in der Zeit vom 21. Oktober bis 11. November in der Nähe des Skilifts in Ludwigstadt entdeckt. Zeugen, die Hinweise zu den gerissenen Rehen machen können, sollen sich bei der Polizei in Ludwigstadt melden (Telefon: 09263 - 97 50 20).