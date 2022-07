> Jäger erschießt Hund von Urlaubern in Knetzgau

Jäger erschießt Hund von Urlaubern in Knetzgau

Eine Kanu-Tour eines österreichischen Paar auf dem Main hat am Montag ein tragisches Ende gefunden. Der Hund der Urlauber wurde an der Staustufe Knetzgau, wo sie an Land mussten, offenbar von einem Jäger erschossen. Die Polizei sucht den Schützen.