Jäger der Nacht: Die Fledermäuse von Forchheim

Ein riesiges Netz, gespannt zwischen dem Main-Donau-Kanal und einem Altarm der Regnitz bei Forchheim. Sobald die Sonne untergegangen ist, heißt es für die Fledermaus-Experten abwarten. Es dauert nicht lange und die erste Fledermaus geht ins Netz. Es handelt sich um eine Zwergfledermaus, die gerade einmal ein paar Gramm wiegt. "4,86 – das ist ein gutes Gewicht", sagt die Biologin Corinna von Helversen.

Gemeinschaftsprojekt für den Erhalt der Fledermäuse

Hinter den Bemühungen steht das Gemeinschaftsprojekt "Fledermausmonitoring Stadt und Landkreis Forchheim". Seit 2009 sammelt die Arbeitsgemeinschaft Daten und Informationen zu den Tieren. Mitglieder des Projekts sind unter anderem der Landesbund für Vogelschutz, der Bund Naturschutz, der Landschaftspflegeverband und die Stadt und der Landkreis Forchheim.

Große Datenmengen dank moderner Technik

Die flinken Tiere sind in der Nacht kaum zu sehen, und zu hören sind ihre Rufe für den Menschen überhaupt nicht. Mit einem sogenannten "Batcorder" – einem Gerät mit einem empfindlichen Mikrofon – können die Experten Echolaute in einem Umkreis von 20 Metern aufzeichnen. Die moderne Technik verschafft den Forschern eine deutlich größere Datenmenge. Außerdem versehen die Experten wandernde Arten – wie die Rauhautfledermaus – mit einem Ring. So kann dokumentiert werden, wo die Routen ihrer Langstreckenflüge verlaufen.

Die bayerische Fledermaus als Virenträger

Durch Beobachtung und Stichproben werden einerseits die Bestände kontrolliert. Andererseits prüfen die Fledermausexperten auch, welche Vieren bei den Tieren vorkommen. Die gefährlichen, wie zum Beispiel das Lyssa-Virus, müssen die Forscher im Auge behalten. Es löst Tollwut aus. Deshalb werden bei den Tieren Speichelproben genommen, die Aufschluss auch über das Corona-Virus liefern. "Unsere Fledermäuse tragen dieses Corona-Virus nicht in sich", sagt der Biologe Johannes Mohr.