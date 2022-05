Jackpot am Hochzeitstag: Premiere in der Spielbank in Bad Steben

Mehr als eine halbe Million Euro hat eine Frau am Muttertag in der Spielbank Bad Steben im Landkreis Hof gewonnen. Damit wurde zum ersten Mal seit Bestehen der Spielbank in Bad Steben nach 21 Jahren der Bayern-Jackpot ausgezahlt, teilten die Lotterien Spielbanken Bayern mit. Die Frau war an diesem Tag samt Ehemann am gemeinsamen Hochzeitstag in der Spielbank und bekam insgesamt 554.008 Euro ausgezahlt.

Jackpot wird am selben Tag auch in Bad Kötzting geknackt

Nur wenige Minuten später fiel der 100. Bayern-Jackpot im oberpfälzischen Bad Kötzting mit 125.092 Euro, heißt es in der Mitteilung weiter. Gewinner war ein Spielgast aus Niederbayern. Das letzte Mal wurde der Bayern-Jackpot in Bad Kötzting im September 2020 geknackt.

Beim Bayern-Jackpot handelt es sich um den ersten bayernweit vernetzten Automatenjackpot der Spielbanken Bayern. Dabei kann ein Höchstgewinn bis zu einer Million Euro ausgeschüttet werden. Der Mindesteinsatz liegt bei 0,50 Cent.