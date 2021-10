Ja-Wort über den Wolken: Heiraten auf dem Kornberg wird möglich

Gipfelglück für Brautpaare: Auf dem Großen Kornberg bei Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof sind künftig Trauungen möglich. Das hat der Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen. Damit ist der Kornberg der einzige "Hochzeits-Gipfel" im Fichtelgebirge.

Trauungen nur in den Sommermonaten

Die Freiluft-Trauungen können laut Stadtratsbeschluss an bis zu drei Samstagen in den Monaten Mai, Juni und Juli an der sogenannten Schönburgwarte stattfinden. Dieser Aussichtsturm liegt oberhalb des Lifts auf dem 827 Meter hohen Kornberg. Der Fichtelgebirgsverein, der die Schönburgwarte betreut, stehe dem neuen Angebot aufgeschlossen gegenüber und kümmere sich zum Beispiel um die Mäharbeiten auf dem Gelände, erklärte Bürgermeister Hans-Peter Baumann (CSU) auf BR-Anfrage.

Hochzeit im kleinen Kreis auf Fichtelgebirgsgipfel

Pro Hochzeitsgesellschaft wird es maximal drei Ausnahme-Genehmigungen für die Anfahrt auf den Kornberg-Gipfel vom Schwarzenbacher Ortsteil Martinlamitz aus über die sogenannte Allee geben. Gipfelbegeisterte Brautpaare sollten auch auf wetterfeste Hochzeitskleidung achten: Bei schlechtem Wetter gibt es lediglich einen kleinen Unterstand am Aussichtsturm. Der Trausaal im Schwarzenbacher Rathaus stehe nicht automatisch als Ausweichquartier zur Verfügung, betonte Bürgermeister Baumann.