Ja-Wort mit Rundumblick in Hersbruck

Der Stadtrat hat nämlich in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Turmstüberl auf der Spitze des Rathauses von Hersbruck und einen Raum im Obergeschoss der städtischen Gaststätte am Michelsberg für Trauungen zu öffnen. Das Turmstüberl muss noch renoviert werden und steht erst ab Frühjahr zur Verfügung, sagte der Leiter des Hersbrucker Bürgerbüros, Christof Rothkegel heute dem Bayerischen Rundfunk.

Heiraten auch im Hirtenmuseum möglich

Das kleine Zimmer mit Blick über die Stadt bietet allerdings nur Platz für das Brautpaar, die Zeugen und den Standesbeamten. Schon jetzt kann Hersbruck zudem mit zwei weiteren attraktiven Trauzimmern werben. Außer dem Trausaal im Stadthaus am Schloss wirkt der Standesbeamte in Hersbruck derzeit auch schon in der Scheune des Deutschen Hirtenmuseums. Eheschließungen mal anders sind nach Ansicht Rothkegels offenbar eine Spezialität der Stadt im Nürnberger Land.