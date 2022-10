Italienisches Ranking: Weltklasse-Pizza kommt aus Fürth

Eine Pizzeria aus Fürth gehört laut einem renommierten italienischen Ranking zu den besten 50 weltweit. Als einzige Pizzeria in Deutschland schaffte es das Restaurant aus Fürth auf die Bestenliste. Aus diesem Grund besuchte Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) den Gastronomen Gaspare Squitieri in seiner "Pizza Zulu".

Leidenschaft und Hingabe

Er sei von Squitieris Leidenschaft, Hingabe und Liebe zum Pizzabacken "absolut beeindruckt", sagte Jung. Vor drei Jahren übernahm der aus Neapel stammende Wahl-Fürther das Lokal in der Altstadt. Dass er in dem weltweiten Ranking "50 Top Pizza World" auf Platz 34 landete, freut ihn.

Die Nummer eins in Deutschland

"In Deutschland sind wir gar die Nummer eins", sagt Squitieri. Der Gastronom ist in einer Pizzabäcker-Familie aufgewachsen. Von klein auf stand er tagtäglich in der Backstube.