Italien: Kind aus Nürnberg stirbt im Urlaub nach Hornissenstich

Der Junge aus Nürnberg war laut den Angaben der italienischen Zeitung "La Stampa" vergangene Woche in der Gegend von Tortona im Nordwesten Italiens mit seinen Eltern im Urlaub. Nach der Rekonstruktion durch die lokale Polizei (Carabinieri) spielte der kleine Junge am frühen Abend des 21. August auf einem Picknickplatz in der Nähe eines Stalls, als ihn eine Hornisse in den Hals stach.

Herzstillstand nach Hornissen-Biss

Das Gift, das in seinen Blutkreislauf gelangte, verursachte dem Zeitungsbericht zufolge einen sofortigen Herzstillstand. Die Eltern, die von den Mitarbeitern der Notrufzentrale telefonisch beraten wurden, begannen demnach sofort mit der Herzdruckmassage, die im Anschluss von Rettungskräften fortgesetzt wurde. Nach etwa einer Stunde begann das Herz wieder zu schlagen, und der Neunjährige wurde intubiert und ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der Junge allerdings.

Italienischer Bürgermeister sprach Familie sein Beileid aus

Die Familie soll den Angaben der italienischen "La Stampa" zufolge schon seit Jahren in der Region Urlaub machen. Der Bürgermeister der Kleinstadt sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Wie die Tageszeitung weiter berichtet, wurde das Gebiet danach nach Hornissen- und Wespennestern durchsucht. "Auf dem Campingplatz, wo das Kind gestochen wurde, gab es keine Nester. Es war eine vorbeifliegende Hornisse. Zu dieser Zeit bauen sie Nester in den Stämmen der Pflanzen, und es gibt viele von ihnen, weil es sehr heiß ist" wird der Bürgermeister zitiert.

LBV: Hornissen in der Regel ruhig und scheu

Laut dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) seien Hornissen eigentlich eher sehr ruhig und scheu und "halten in der Regel einen großen Abstand vom Menschen". Stechen würden sie demnach nur, wenn Menschen die Nester der Hornissen direkt berühren oder hineinblasen würde oder wenn man längere Zeit ihre Flugbahn versperren würde. "Bevor sie ihre letzte Verteidigungschance nutzen und wirklich zustechen, umkreisen sie jedoch ihren Angreifer und geben ihm die Möglichkeit zum Rückzug", heißt es auf der LBV-Internetseite. Für Menschen seien den Angaben zufolge mehr als 1.000 Stiche einer Hornisse lebensgefährlich. Für den, laut LBV, "seltenen Fall, dass eine Insektenallergie besteht, kann allerdings ein einziger Stich einen gefährlichen Schock herbeiführen."