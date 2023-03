IT-Sicherheit - Bamberger Firma sucht Deutschlands besten Hacker

"Entweder wurdest Du schon gehackt - oder Du wurdest schon gehackt und weißt es nur noch nicht." So lautet ein gängiger Spruch unter IT-Sicherheitsexperten. Auch die Mitarbeiter der Whitelisthackers GmbH in Bamberg sind Hacker - aber sogenannte "ethische Hacker" - also die Guten. Sie hacken im Auftrag von Unternehmen oder Institutionen deren Systeme, um Sicherheitslücken aufzuzeigen, bevor sie ausgenutzt werden können. Dafür braucht es echte Spezialisten. Um diese zu finden, hat das Bamberger Hacker-Unternehmen jetzt den Wettbewerb "Deutschlands bester Hacker" ins Leben gerufen.

"Deutschlands bester Hacker" gesucht

Die Idee sei vor drei Jahren entstanden, erzählt der Initiator und Gesellschafter von Whitelisthackers, Marco Di Filippo: "Damals haben wir die Challenge 'Frankens bester Hacker' ausgerufen, eigentlich um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Doch das ist so eingeschlagen, dass wir im Jahr darauf, den Wettbewerb ausgeweitet haben." 2021 hieß der Wettbewerb "Bayerns bester Hacker", im vergangenen Jahr dann erstmals "Deutschlands bester Hacker". Mehr als 1.300 Teilnehmer beteiligten sich an der sogenannten Hacking-Challenge.

Aufgabe: Virtuelles Atomkraftwerk hacken

Die Bewerberinnen und Bewerber mussten zunächst mehrere Online-Vorrunden überstehen. Die besten 23 wurden dann zu einer mehrtägigen Finalrunde nach München eingeladen. Dort warteten erneut mehrere Aufgaben. Unter anderem mussten die Finalistinnen und Finalisten in ein virtuelles Atomkraftwerk eindringen und die Sicherheitslücken aufzeigen. Am schnellsten gelang das einem erst 16-jährigen Schüler aus Rheinland-Pfalz.

16-Jähriger ist "Deutschlands bester Hacker"

Der Schüler Leon Theuer hat sich gegen zahlreiche Profis aus der IT-Sicherheitsbranche durchgesetzt. Seit er zehn Jahre alt ist, hat er sich über Foren, Webseiten und Blogs und durch Ausprobieren sein ganzes Wissen selbst beigebracht. Leon sagt: "Ich habe immer schon diese Neugier rauszufinden, wie funktioniert das System dahinter. Alles Neue, was wir mit der Digitalisierung bekommen - ich versuche da, soweit ich kann, mitzuhelfen, dass diese digitalen Möglichkeiten nicht nur da sind, sondern auch sicher." Leon bekommt jetzt schon zahlreiche Anfragen von Unternehmen oder Institutionen, die ihre Systeme von ihm testen lassen wollen.

Praktisch kein Unternehmen ist komplett sicher

Genau diese Aufgaben übernehmen die Whitelisthackers in Bamberg. Ihre Idee, mit dem Wettbewerb neue Mitarbeitende zu gewinnen, hat funktioniert. Einer von ihnen ist Daniel Scherer, der den Wettbewerb 2021 gewann. Jetzt hackt er für das Unternehmen. Scherer sagt, dass er im Grunde nichts anderes tue, als die kriminellen Hacker auch - nur ohne sich daran zu bereichern.

Stattdessen zeigt er Kunden wie Krankenhäusern, Unternehmen oder Kraftwerksbetreibern die Sicherheitslücken auf und erklärt, wie man diese schließen kann. Der IT-Experte sagt, es gebe eigentlich kein Unternehmen, dass komplett sicher sei: "Ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass wir keine Lücken finden." Und dabei wenden sich ja nur Unternehmen an die "guten Hacker", in denen schon ein gewisses Bewusstsein für IT-Sicherheit vorhanden ist.

Hacking-Challenge 2023 startet

Der Initiator von "Deutschlands bester Hacker", Marco di Filippo, erklärt, es gehe darum, "Hacking" aus den dunklen Kellern zu holen und ins rechte Licht rücken. Denn in dem ewigen Wettlauf mit kriminellen Hackern, die meist einen Schritt voraus sind, brauche es auch auf der guten Seite Talente, die ihnen das Handwerk legen.

Diese sollen durch den Wettbewerb gefunden werden. In erster Linie stehe aber der Spaß im Vordergrund. Die Online-Bewerbungen für "Deutschlands bester Hacker 2023" sind bereits gestartet. Mitmachen kann jeder und jede, egal wie alt, welches Geschlecht oder welche Vorbildung. Als Hauptpreis winkt eine Reise zur größten Hacker-Konferenz weltweit in Las Vegas.