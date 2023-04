Ist "Stupsi" aus Altötting die älteste Katze der Welt?

In Altötting lebt vermutlich die älteste Katze der Welt. Sie ist im Herbst 1994 geboren, wird also bald 29 Jahre alt - sagen jedenfalls ihre Besitzer. Dass das Alter der Katze plötzlich interessant wurde, ist einem Zufall geschuldet. Birgit Pfennigmann und ihre Tochter Marina kramten nach alten Fotos und sahen sich Videos an: Darauf war auch die schwarz-weiße "Stupsi" zu sehen.

Da begannen sie nachzurechnen. Da "Stupsi" jedoch in ihren Jugendjahren nie beim Tierarzt war oder geimpft wurde, ist es schwer, einen offiziellen Beweis für ihr langes Katzenleben vorzulegen. Denn eigentlich wäre sie ein Fall für das "Guinness-Buch der Rekorde".

Von der jungen wilden zur betagten Hauskatze

"Stupsi" ist keine Rasse-Mieze, sondern eine gewöhnliche Hauskatze, die sich, wie andere Katzen der Familie auch, einfach irgendwann am Altöttinger Bauernhof einnistet. Jahrelang lebt sie vorwiegend im Freien und fängt Mäuse, erzählen ihre Besitzer dem BR. Doch jetzt, im stolzen Methusalem-Alter liebe sie es ruhiger.

Nachdem sie sich, wie es scheint, an Weihnachten verlaufen hatte und danach glücklicherweise im Tierheim gelandet war, ist sie nun eine "Indoorkatze". Marina Tackovic hat sie vom Bauernhof der Eltern in ihr Haus mitgenommen, um ihr noch einen schönen Lebensabend zu bereiten. Dort bewohnt "Stupsi" sogar ein eigenes Zimmer. Die Katzenseniorin genießt die Zuwendung und Gesellschaft der jungen Familie. Sie schläft, frisst gut, auch ohne viele Zähne, und schaut stundenlang gebannt aus dem Fenster. Was sie im Auge behält, weiß keiner. Denn vermutlich sieht sie nur mehr schemenhaft, glaubt die Tierärztin.

"Creme Puff" aus Texas wurde 38 Jahre alt

Laut dem Deutschen Tierschutzbund ist das Durchschnittsalter von Katzen ungefähr 15 Jahre. Freigängerkatzen hätten allerdings ein größeres Risiko, bei Verkehrsunfällen ums Leben zu kommen, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung auf BR-Anfrage. Laut dem "Guinness-Buch der Rekorde" ist die bis dato älteste Katze der Welt im August 2005 gestorben. Sie hieß "Creme Puff", wurde 38 Jahre und 3 Tage alt und lebte in Texas. Die Katze, die aktuell noch als älteste Katze der Welt gilt, lebt in Großbritannien, heißt "Flossie" und wurde 1995 geboren.