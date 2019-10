Ist in Zwiesel ein Tiger unterwegs?

Die Sichtung eines Tigers auf der Bundesstraße 11 bei Zwiesel im Kreis Regen gibt der Polizei Rätsel auf. Eine Autofahrerin hatte sich bei der Polizei gemeldet. Sie gab an, einen Tiger gesehen zu haben. Das Tier sei an der B11 direkt vor ihrem Auto über die Straße gelaufen und es sei so groß gewesen, dass es über die Motorhaube ihres Autos reichte.

Tier aus Zirkus ausgebrochen?

Eine Polizeistreife ging der Sache nach, fand aber keine Erklärung. Der Zirkus, der momentan in Zwiesel Station macht, besitzt weder Tiger noch vergleichbare Tiere. Außerdem fehlt dort kein Tier. Auch in anderen Zirkussen oder Zoos der Region fehle kein Tier und private Tigerhalter gebe es im weiten Umkreis auch nicht, so die Polizei. "Wir gehen momentan von einer Verwechslung aus," so die Polizei heute, vor allem, weil außer der Frau niemand sonst einen Tiger gesehen hat. "Die Frau glaubt, dass es ein Tiger war", so die Polizei. Aber sicher sei das nicht, auch weil es schon dunkel war.