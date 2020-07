Ist eine Eisbahn im Sommer noch zeitgemäß?

Bund Naturschutz fordert Verbesserungen

Vom Bund Naturschutz kommt Kritik an der Eisbahn im Sommer wegen des Wasser- und Stromverbrauchs. Die Traunsteiner Kreisvorsitzende Beate Rutkowski schlägt vor, so wenig Trinkwasser wie möglich zu verbrauchen. Außerdem fordert sie, dass ausschließlich erneuerbare Energien eingesetzt werden, oder der Verbrauch an anderer Stelle kompensiert wird.

Eisbahn nur für Athleten

Außerdem sei die Eisbahn im Sommer nur für Spitzensportler und nicht für die Inzeller Bevölkerung, sagt Beate Rutkowski. Anders als in den vergangenen Jahren dürfen die Inzeller dieses Jahr wegen des Coronavirus nicht zu festgelegten Zeiten zum Schlittschuhlaufen, und auch Publikum ist nicht erlaubt.

Hotels und Pensionen sind gut gebucht

Doch auch ohne Zuschauer profitiert Inzell von den vier Wochen des Stadion-Betriebs im Sommer, entgegnet Bürgermeister Johann Egger. Da so viele Sportler und Betreuer in der Region seien, sei das gut für Hotels und Pensionen. Die Vermieter seien vor der Hauptsaison dadurch gut ausgelastet. Am 4. Juli gehen die ersten Sportler in Inzell aufs Eis.