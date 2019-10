Ist die Tollwut für immer gebannt?

Im Impfpass ist das Feld zur Tollwut bei vielen Deutschen leer. Und das auf den ersten Blick zu recht: Seit 2008 hat es in der Bundesrepublik keine Erkrankung eines Menschen mit Tollwut mehr gegeben. Damals war ein Mann in Marokko von einem streunenden Hund gebissen worden.

Warum Bayern heute tollwutfrei ist

Ein Grund dafür, dass Bayern heute tollwutfrei ist, sind die jahrzehntelangen Anstrengungen der Veterinäre des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Sie kontrollieren jedes Jahr die Kadaver von rund 150 toten Füchsen in Bayern und impfen gleichzeitig die lebenden Füchse gegen den Virus. Nur so war es möglich, die Tollwut erst zu kontrollieren und dann auszumerzen.

"Das ist ein Zeichen effektiver Tierseuchenbekämpfung. Es wurde 25 Jahre lang mit Ködern geimpft in der Fuchspopulation und viele Füchse wurden untersucht. Auf diese Weise hat man die Tollwut langfristig wegbekommen." Antonie Neubauer-Juric, Leiterin des Sachgebiets Virologie im LGL

Auch Fledermäuse haben Tollwut

Vorsicht ist trotzdem geboten: Denn die Infektion mit dem Rabiesvirus, die als Tollwut bezeichnet wird, endet fast immer tödlich. Das Virus greift das Nervensystem - vor allem das Gehirn - an und führt schließlich zu Lähmungen und zum Tod.

Was nur wenige wissen: Tollwut kann auch von Fledermäusen übertragen werden. Zwar kommen solche Fälle in Deutschland praktisch nie vor, denn Fledermäuse sind scheu. Berühren sollte man sie trotzdem nicht.

Bei Fernreisen Impfung eventuell sinnvoll

Das gleiche gilt für streunende Hunde im Ausland. Vor einer Fernreise ist also - je nach Art der Reise - eine Impfung zu erwägen. Behörden und Ärzte empfehlen die Tollwut-Impfung in drei Etappen: Nach der ersten Injektion folgt die zweite nach sieben Tagen und die dritte nach drei Wochen. Der Impfschutz sollte alle zwei bis fünf Jahre aufgefrischt werden.

"Der Kontinent, wo bei weitem am meisten Bisse durch tollwutverdächtige Tiere passieren, ist Asien. Die meisten Länder, wo wir Probleme bei Reisenden sehen, sind Indonesien, Thailand und Indien, wo viele Tiere frei rumlaufen. Das zeigen Studien." Camilla Rothe, Leiterin der Ambulanz für Tropen und Reisemedizin im Tropeninstitut der LMU München

Kinder besonders gefährdet

Das Münchner Tropeninstitut impft jedes Jahr mehr als 3.000 Menschen gegen Tollwut. Rund 100 Menschen suchen die Ambulanz auf, nachdem sie im Ausland von einem Tier gebissen wurden: Fledermaus, Hund, Affe oder Katze. Denn die Tollwut wird durch den Speichel eines infizierten Tieres übertragen.

Die Reisemedizinerin rät dringend zur Impfung bei Fernreisen, besonders, wenn man mit dem Nachwuchs fliegt:

"Wir empfehlen die Tollwutimpfung insbesondere für Menschen, die länger reisen, die sich in abgelegene Gebiete begeben, wo die ärztliche Versorgung, falls etwas passiert, ungenügend ist. Auch insbesondere für Kinder, die gerne auf Tiere zugehen und den Eltern nicht unbedingt Bescheid sagen, wenn ein Biss oder Kratzer passiert oder ein Hund über eine Wunde leckt." Camilla Rothe, Tropeninstitut der LMU München

Tropeninstitut: Tollwut-Impfung heute gut verträglich

Lange Zeit galt die Tollwut-Impfung als besonders unangenehm. Ein Mythos, so Rothe. Früher habe es einen Impfstoff gegeben, der schlecht verträglich war, und das halte sich im Volksgedächtnis. Heute gebe es gut verträgliche Impfstoffe. "Die Nebenwirkungen halten sich im üblichen Bereich, also eventuell ein muskelkaterartiger Schmerz im Impfarm und vielleicht kurzfristig etwas Kopfschmerzen. Aber in der Regel ist die Tollwut-Impfung sehr gut verträglich", so die Tropenärztin.

Tollwut auch in Asien und Südamerika

Auch in Afrika und Südamerika kommt Tollwut vor, jedoch bei weitem nicht so oft wie in Asien. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben weltweit jedes Jahr noch rund 59.000 Menschen an den Folgen einer Tollwut-Infektion, die Dunkelziffer könnte höher liegen.