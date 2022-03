Ist der Fischotter der Todesstoß für die Teichwirtschaft?

Was für eine tolle Speisekammer! - scheinen sich die Fischotter im Karpfenteich von Teichwirt Thomas Beer in Tirschenreuth zu denken. Im Gegensatz zu natürlichen Flüssen und Seen ist hier alles voller Fische. Otter sind geschickte Schwimmer und waren wegen der starken Bejagung vor rund 30 Jahren fast ausgestorben. Inzwischen breitet sich die streng geschützte Marderart wieder aus. Vor allem in der Oberpfalz.

Otter finden zu wenig Futter in natürlichen Gewässern

Denn hier gibt es wegen der Teichwirtschaft viel Futter, also Fische. Doch die züchtet Thomas Beer nicht für die Fischotter, sondern für den Menschen - zum Verkaufen, zum Essen, um etwas zu verdienen. Thomas Beer lebt von den Fischteichen.

Für ihn sind die Fischotter eine echte Plage. Durch die Otter hatte er schon fast fischleere Teiche. Weil die Otter so viel fressen aber auch die Fische so stressen, dass sie ihr Wachstum einstellen.

Rings um den Teich finden Beer und Fischotterberater Alexander Horn von der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Spuren des Fischotters. Beer hat eine Wildkamera aufgestellt. Die Aufnahmen zeigen: Mindestens vier Fischotter sind hier in dem Gebiet.

"Es ist ja doch ein Tier, das keinen natürlichen Feind hat. Also wie soll das weitergehen? Die Population entwickelt sich nach oben." Thomas Beer, Teichwirt

Was tun gegen den Fisch-Dieb?

Die wirksamste Maßnahme aus Sicht der Teichwirte wäre der Abschuss von "Problem-Ottern" gewesen. Doch das hat das Verwaltungsgericht Regensburg im August 2021 verboten. Tierschützer hatten geklagt. Sie fanden: Der Abschuss würde nichts bringen, weil dann eh gleich wieder ein anderer Fischotter den Platz besetzen würde. Zäune wären der beste Schutz.

Einzige Hoffnung: Revision

Die Teichwirte hoffen, dass das Urteil gekippt wird. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof prüft aktuell, ob das möglich ist. Gegen den Fischotter wehren können sich die Teichwirte derzeit nur mit Zäunen. Die kosten mehrere Zehntausend Euro. Beer hat jedoch den Bau eines Zauns aus Naturschutzgründen nicht genehmigt bekommen.

Lösung muss schnellstmöglich her

Die Teichwirte sagen, ihre Existenz hänge von der Gerichts-Entscheidung ab. Doch die wird dauern. Viel Zeit haben die Teichwirte aber nicht mehr, sagt der Fischotterberater von der LfL, Alexander Horn: "Wir sind eigentlich schon nach Zwölf. Wir müssten jetzt eigentlich auf die Schnelle, innerhalb der kürzesten Zeit, eine Lösung finden, wenn wir diese Produktion hier - dieses Kulturgut - erhalten wollen."

Horn begutachtet die Schäden und legt daraufhin fest, welche Entschädigungen Teichwirte gekommen.

Den Steuerzahler kostet der Fischotter Millionen

Im Jahr 2020 wurden in Bayern rund 1,1 Millionen Euro Fischotter-Entschädigungen gezahlt. Doch Teichwirt Beer sagt, Entschädigungen retten zwar über eine Durststrecke, sie retten aber keine Existenzen und ersetzten schon gar nicht den kompletten Verlust.

2020 haben 400 Teichwirte in Bayern aufgegeben. Tendenz steigend.