Ist der Digitalpakt noch zu retten?

Bayern will in Sachen Bildung keine Grundgesetzänderung, weil Bildung Ländersache bleiben müsse. Damit könnte der Digitalpakt scheitern und damit kein Geld vom Bund fließen, um die Schulen zur digitalisieren. Im B5-Thema des Tages befragte Moderator Bernd Horné dazu Jeanne Rubner, die Leiterin der BR-Redaktion Bildungspolitik.

"Schulen brauchen eine ordentliche digitale Infrastruktur"

Bernd Horné: Wieso bietet der Bund diese umstrittene Kostenbeteiligung an der Digitalisierung der Schulen?

Jeanne Rubner: Der Bund wollte ja schon immer den Ländern unter die Arme greifen. Es gab ja 2005 schon das Ganztagsschulprogramm der rot-grünen Bundesregierung, aber danach kam das Kooperationsverbot durch die Föderalismusreform und dann ging das nicht mehr. Jetzt sieht man doch die Notwendigkeit von Finanzspritzen, denn in vielen Bundesländern fehlt das Geld, um Schulen besser auszustatten. Deshalb hat man vor zwei Jahren diesen Digitalpakt beschlossen. In der Sache ist man sich ja einig: Schulen brauchen eine ordentliche digitale Infrastruktur, die leben ja gewissermaßen im vordigitalen Zeitalter mit Overhead-Projektoren und kopierten Arbeitsblättern.

"Angst vor Verlust der Bildungshoheit unverständlich"

Frage: Nun gibt es aber zum Beispiel von der Bayerischen Staatsregierung die Befürchtung, dass Berlin zu viel reinregieren könnte in die Schulpolitik. Ist diese Sorge berechtigt?

Antwort: Ich lese das - anders als Herr Söder - nicht in der Vereinbarung zum Digitalpakt. Da steht drin: Der Bund soll investieren in Qualität und Leistungsfähigkeit der Bildungsinfrastruktur. Es geht also gar nicht um Lehrpläne oder Schulstrukturen. Deshalb finde ich schwer nachvollziehbar, welche Auflagen beim Digitalpakt zu einer inhaltlichen Einflussnahme führen würden. Einzige Bedingung ist ja erstmal, die Infrastruktur zu verbessern und die Lehrer digital zu schulen. Das ist aus meiner Sicht alles sinnvoll. Insofern finde ich den Widerstand etwas merkwürdig.

"Digitalpakt im Prinzip sinnvoll"

Frage: Wagen Sie eine Prognose: Kommen Bund und Länder da irgendwie noch zusammen oder ist der Digitalpakt eine Totgeburt?

Antwort: Das ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet eine Reform, die auch von den Grünen immer befürwortet wurde, jetzt mit der Hilfe eines grünen Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg scheitern könnte. Ich meine, der eigentliche Grund für den Widerstand ist, dass der Bund in letzter Minute ein bisschen die Finanzierung geändert hat und jetzt für künftige Projekte 50 Prozent der Kosten von den Ländern bezahlt haben will - der Digitalpakt ist da eine Ausnahme, da zahlt der Bund 90 Prozent. Also man kann nur hoffen, dass man sich einigt unter dem Druck der Öffentlichkeit, denn im Prinzip ist dieser Digitalpakt sinnvoll, das finden alle.