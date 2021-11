Ist der Allgäu Airport zu laut?

Die Anwohner des Allgäu Airports beschweren sich über eine steigende Zahl von Flügen außerhalb der regulären Betriebszeiten. Wie es in einer Mail an den BR heißt, ärgerten sich die "Bürger gegen Fluglärm" über das Verhalten des Luftamts Südbayern.

Mehr Nachtflüge im Verhältnis

Inzwischen seien Nachtflugereignisse am Allgäu Airport relativ zum Taganteil über zehn Mal häufiger als an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt. Hier warteten die Anwohner immer noch auf eine Erklärung des zuständigen Luftamts.

Lärmmessungen nicht veröffentlicht

Der Airport komme seinen gesetzlichen Verpflichtungen nicht mehr nach, die Fluglärmmessungen zu veröffentlichen und begründe dies mit der Corona-Pandemie und technischen Problemen. Auf BR-Nachfrage heißt es dazu am Flughafen, als Betriebszeit gelte der Zeitraum von 06.00 Uhr bis 23.00 Uhr. Für das Zeitfenster zwischen 22.00 und 23.00 Uhr gebe es Einschränkungen bei den Starts, bis 23.30 Uhr gebe es Ausnahmen für landende, in Memmingen stationierte Flugzeuge.

Mehr Flugverkehr als 2020

Zunächst sei festzuhalten, dass es in diesem Sommer wieder deutlich mehr Flugbewegungen gab als im Sommer 2020. Von Ende März bis Ende Oktober habe es 16 Flugereignisse außerhalb der Betriebszeiten gegeben, bei denen Flieger nach 23.30 Uhr gelandet seien. Acht davon waren hoheitliche Flüge, die keiner Genehmigung bedürften, u.a. von Bundeswehr und Polizei. In 2020 habe es bei deutlich weniger Flugverkehr sieben Flugereignisse gegeben. Aus Sicht des Flughafens lasse sich somit keine Besonderheit feststellen: "Durch die relative Zunahme des Flugbetriebs ist wahrscheinlich der subjektive Eindruck der häufigeren Genehmigung entstanden."

Frachtflugverkehr beantragt: Kommt jetzt Amazon?

Für zusätzliche Empörung sorgt bei den Anrainern die Information, dass große Hallen für den Frachtflug genehmigt werden sollen: "Laut Genehmigungsantrag will Amazon wohl extra für Memmingen neue Frachtflugzeuge kaufen, denn in die Lärmschutzberechnungen gingen nicht die Werte der großen Amazon-Frachtflieger ein, sondern die von viel kleineren Fliegern", heißt es von der Initative.

Genehmigungsantrag liegt bereits beim Luftamt

Dem BR hatte der Airport bereits vergangene Woche bestätigt, dass alles für einen Ausbau zum Frachtflughafen vorbereitet werde, beim Luftamt Südbayern sei ein entsprechender Genehmigungsantrag eingereicht worden. Eine Tochtergesellschaft des Allgäu Airports soll offenbar ein "Green Warehouse" (ressourcenschonendes Verteilzentrum) auf dem Flughafengelände errichten und im Anschluss an Amazon vermieten.