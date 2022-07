"Ist das Ihr Niveau?" Kritik nach Söders Vorwurf der Umerziehung

Von Brunn wirft Söder Scheinheiligkeit vor

Angesichts von Inflation und Energiekrise forderte Söder in der "Bild am Sonntag" von der Ampel-Koalition zudem eine Verlängerung des Tankrabatts, ein Gebührenmoratorium des Staates und eine weitere Entlastung beim öffentlichen Personennahverkehr. "Mein Vorschlag wäre ein 365-Euro-Jahresticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland", sagte der Ministerpräsident.

Im BR-Sonntags-Stammtisch warf der Spitzenkandidat der bayerischen SPD, Florian von Brunn, Söder daraufhin Scheinheiligkeit vor. Der Ministerpräsident zeige mit dem Finger nach Berlin, dabei stehe das Ticket sogar im bayerischen Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern. Doch das sei nicht umgesetzt worden, nicht einmal in Söders Heimatstadt Nürnberg, so von Brunn. In Nürnberg war eine Einführung ohne Mitfinanzierung durch den Freistaat jüngst durch den Stadtrat abgelehnt worden.