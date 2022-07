Ist Bier mit Flavour-Hopfen bei uns nicht gefragt?

Zumindest bei einer einzigen Nutzpflanze ist Bayern der Weltmarktführer - dem Hopfen. Auf fast 18.600 Hektar wird in Bayern Bitter- und Aromahopfen angebaut. Bei den Aromasorten wird noch zwischen "klassischen" Aromahopfen und neuen "Spezial-Aromahopfen", den Flavour-Hopfen unterschieden.

Flavour-Hopfen für Craftbier-Trend

Diese Spezial-Züchtungen wurden 2012 in erster Linie für die sogenannten Craftbiere auf den deutschen Markt gebracht. Biere, die handwerklich hergestellt werden und bei denen die Brauer etwas Neues ausprobieren wollen – in erster Linie im Geschmack. Doch anders als in den USA oder China blieb in Deutschland der ganz große Craftbier-Erfolg bisher aus. Was vor knapp sechs Jahren als enorme Chance für den Hopfenbau und die Hopfenwirtschaft angepriesen wurde, stellt sich jetzt für einige Hopfenpflanzer als Investition mit Fragezeichen dar – denn auch wenn viele Konsumenten die oftmals mutigen Kreationen schätzen, gibt es den Gesamtzahlen zufolge nur sehr wenige Abnehmer.

Wenn der Sortenname zum Problem wird

Vielversprechende Namen tragen die Spezial-Aromahopfensorten: "Mandarina Bavaria" oder "Hüll Melon". Jeder soll wissen, welche Note dieser Hopfen ins Bier bringen kann. Ein Problem für viele Brauer: es sind Sorten, die in ihren ätherischen Öl-Zusammensetzungen Aromen haben, die nicht "klassisch" im Hopfen sind. Sie können leicht nach Citrus, Mango oder nach süßen Früchten schmecken und riechen.

Diese Aromen können im Brauprozess so herausgearbeitet werden, dass ein Bier, wenn es ein Craftbier sein soll, auch einen exotischen Charakter aufweist. Das muss aber nicht so sein. Doch genau da liegt das Problem der neuen Sorten: durch die Namensgebung und die neuen Möglichkeiten beim Geschmack landen sie automatisch in der Schublade der Craftbiere – dabei können sie viel mehr.

Die Angst der Brauer vor Experimenten

Der Brauer hat es in der Hand: Hopfen wird beim Brauen in mehreren Gaben zugesetzt. Je nachdem, wann ein Braumeister wie viel und welchen Hopfen hinzufügt, bestimmt er die Intensität des Hopfenaromas. Eine sogenannte Kalthopfung im Lagertank bei Craftbieren verleiht dem Bier ein besonders intensives Hopfenaroma. Aber diese Spezial-Aromahopfensorten lassen sich auch hervorragend mit Bittersorten brauen – für ein Helles zum Beispiel. Dafür müssten Brauer aber Brauversuche machen. Sie müssten sich an solche neuen Sorten herantasten. Weil aber viele Bierproduzenten der Aufwand – und auch die Kosten – scheuen, bleiben sie bei ihren alten Sorten.