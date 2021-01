Issigau plant größte Solarstrom-Anlage im Frankenwald

Der Issigauer Gemeinderat will am Abend mit einem Grundsatz-Beschluss den Weg frei machen für eine besondere Photovoltaik-Anlage. Mit einer Größe von rund 70 Hektar wäre sie nicht nur die größte im Frankenwald, sondern auch eine der größten in ganz Oberfranken. 70 Hektar, das entspricht in etwa der Größe von 100 Fußballfeldern. Zum Vergleich: Der größte Solarpark Süddeutschlands steht im Donaumoos und ist doppelt so groß.

Geplant ist in Issigau eine sogenannte "Agri-PV" oder "Agro-PV" – das heißt, unter den Solar-Modulen soll noch Platz sein, zum Beispiel für grasende Schafe. Auch an der A70 im Landkreis Bamberg sind erst vor Kurzem zwei neue Solarparks in Betrieb gegangen.

Bürger können in Solarpark investieren

Nach ersten Schätzungen sollen rund 38 Millionen Euro investiert werden. Das sagt Uwe Jäger, Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Lichtenberg-Issigau, auf BR-Anfrage. Die Gemeinde will dieses Großprojekt mit mehreren Partnern stemmen: Neben dem örtlichen Grundstücksbesitzer und einem großen dezentralen Energieversorger aus Rugendorf im Landkreis Kulmbach könnten auch die 1.000 Bürgerinnen und Bürger einsteigen. Und zwar jeweils mit bis zu 25.000 Euro, so das Konzept. Man wolle die Wertschöpfung in der Region halten, so Jäger.

Issigau: Gemeinde will Stromkosten-Zuschuss für alle Bürger

Damit alle Einwohner von Issigau profitieren, plant die Gemeinde jedem Bürger pro Jahr einen Stromkosten-Zuschuss von 50 Euro zu zahlen. Ab wann Solarstrom aus der Photovoltaik-Anlage zwischen den Ortsteilen Griesbach und Reitzenstein ins Stromnetz eingespeist werden kann, steht noch nicht fest.

Im Gemeinderat geht es am Abend zunächst um den Grundsatz-Beschluss. Auch wann und wie Bürger, Behörden und Verbände Stellung zu dem Projekt beziehen können, soll erörtert werden.