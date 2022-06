Issigau: Baubeginn für den größten Solarpark im Frankenwald

Auf einem weitläufigen Höhenrücken zwischen Issigau und Naila im Landkreis Hof ist der Bau des größtes Solarparks im Frankenwald geplant. Heute starten die Arbeiten auf dem 58 Hektar großen Gelände. Voraussichtlich ab Mitte 2023 soll der Park 80 Megawatt Sonnenstrom liefern. Das erklärt der Projektleiter des dezentralen Öko-Energieversorgers Münch auf BR-Anfrage. Das mittelständische Unternehmen aus Rugendorf im Landkreis Kulmbach realisiert den Solarpark für rund 40 Millionen Euro zusammen mit dem landwirtschaftlichen Unternehmen Boscor der Familie von Reitzenstein aus Issigau als sogenannte Agri-PV-Anlage.

Bürgerinnen und Bürger können in den Solarpark investieren

Das heißt, unter den Modulen kann die Fläche weiter landwirtschaftlich genutzt werden, zum Beispiel mit Schafen oder Bienen. An dem vom Gemeinderat genehmigten Solarpark können sich nicht nur die Gemeinde, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger direkt beteiligen. Bei dem sogenannten Crowdinvesting können sie zwischen 100 bis 25.000 Euro anlegen, bei einer Verzinsung von vier Prozent. Insgesamt sollen über diese Bürgerbeteiligung rund vier Millionen Euro in den Solarpark fließen. Der Start des Crowdinvesting ist im vierten Quartal geplant. Die Issigauer haben 14 Tage Vorkaufsrecht, danach könne jeder Anteile zeichnen, so das Öko-Energieunternehmen Münch. Ein ähnliches Interesse mit den Stadtwerken Kulmbach in Grafendobrach sei kürzlich auf großes Interesse gestoßen.

Parallel zum Baubeginn des Solarparks in Issigau wurde bekannt, dass zusätzlich ein Großspeicher für die Anlage geplant ist. Die Detailplanung sei noch nicht abgeschlossen.

Bürgerentscheid: Größter Solarpark musste verkleinert werden

Der größte Solarpark im Frankenwald ist nicht unumstritten. Eine Bürgerinitiative hatte die Lage auf dem exponierten Höhenrücken und auch die ursprünglich geplante Größe von 75 Hektar kritisiert. Bei einem Bürgerentscheid im Dezember 2021 legte die Gemeinde mit den Projektentwicklern eine verkleinerte Planung von 58 Hektar vor. Dafür gab es beim Bürgerentscheid dann einen Mehrheit von 56 Prozent.

Nachbar-Gemeinden: Höhenrücken nicht für Solarpark geeignet

Umliegende Kommunen wie Lichtenberg und Selbitz lehnten den Solarpark in Issigau ab. Sie beriefen sich unter anderem auf einen Leitfaden des Bayerischen Umweltministeriums, wonach zum Beispiel landschaftsprägende Höhenrücken nicht für Photovoltaik-Anlagen geeignet seien. Statt dessen sollten Standorte entlang von Autobahnen bevorzugt werden.